Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại Hải Phòng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Theo Công điện, vào khoảng 1h25 ngày 26/9 tại tuyến đường ngang Khu công nghiệp An Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô tải, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chủ động ngăn ngừa các vụ việc tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đồng thời được yêu cầu kiểm tra ngay các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác. Những bất cập, nguy cơ mất an toàn phải được khẩn trương khắc phục, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu Hải Phòng nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Công điện số 51, Công điện số 55 và Công điện số 63 đồng thời thực hiện Chỉ thị số 11 về tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, làm cơ sở tuyên truyền và triển khai các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm và gây ra vụ tai nạn.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về số người được phép chở, nhất là đối với xe mô tô. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết ngăn chặn tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư và các tuyến đường khác.

Bộ Xây dựng đồng thời hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hải Phòng, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động và phương tiện vận tải.

Các cơ quan, địa phương cần chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.