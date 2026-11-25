Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh điều này khi kết luận cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội và kết quả tổng rà soát, giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chiều 25/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng vừa qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn; song quá trình này phải làm liên tục vì khối lượng văn bản cần ban hành rất lớn, tiến độ thời gian rất gấp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan tăng cường chỉ đạo, trực tiếp chấn chỉnh, khắc phục triệt để những hạn chế trong thời gian tới.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, hiệu quả, gắn chặt xây dựng với thi hành pháp luật, bảo đảm tháo gỡ được khó khăn, đưa quy định vào cuộc sống, chuyển kết quả hoàn thiện thể chế thành động lực phát triển.

Khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới rất lớn; các bộ, cơ quan được phân công chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện và trình; quyết tâm, phấn đấu ở mức cao nhất, không để nợ, chậm.

Tuyệt đối không tạo điểm nghẽn, rào cản mới

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng lưu ý, cần ưu tiên cao nhất các văn bản phải đáp ứng mốc ngày 1/12/2026 và ngày 1/1/2027; đồng thời chủ động chuẩn bị các văn bản có hiệu lực trong các tháng tiếp theo.

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...) hoặc có thời điểm hiệu lực sớm, các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung, dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng ngay từ khâu chuẩn bị; kế thừa kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật; hạn chế ban hành phân tán, trùng lặp; tinh thần chung là một luật chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn song cần linh hoạt, bảo đảm tính hợp lý của số lượng văn bản.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý rà soát kỹ quy định chuyển tiếp và hiệu lực văn bản hiện hành, bảo đảm thống nhất, khả thi, không để gián đoạn giải quyết công việc, tuyệt đối không tạo điểm nghẽn, rào cản mới.