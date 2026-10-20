Thủ tướng yêu cầu khơi thông vốn, tạo thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 19/10/2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. Trong đó, nhiều nhiệm vụ cụ thể được giao cho các bộ, ngành và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên tại khai mạc Lễ hội Thanh niên TP.HCM năm 2026. Ảnh: SGGP

Theo đánh giá tại thông báo, thanh niên Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi số. Các kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ ngày càng tham gia sâu vào những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ tài chính (FinTech) và blockchain.

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai các dự án có quy mô đầu tư lớn, góp phần phát triển kinh tế và tạo việc làm.

Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp còn thiếu đột phá; nguồn lực dành cho các chương trình phát triển thanh niên vẫn hạn chế. Trình độ và kỹ năng của một bộ phận lao động trẻ cũng chưa theo kịp yêu cầu chuyển dịch của thị trường.

Trước thực tế này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ những giải pháp nhằm phát huy năng lực, khát vọng cống hiến của thanh niên, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giảm chi phí kinh doanh, khơi thông nguồn vốn khởi nghiệp

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp trẻ và các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu tiếp thu hợp lý các kiến nghị của thanh niên trong quá trình xây dựng dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện chính sách phải hướng tới tính khả thi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp một người do thanh niên làm chủ.

Cùng với chính sách vốn, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Thủ tướng yêu cầu giảm mạnh chi phí thành lập, vận hành doanh nghiệp, tạo thuận lợi để các dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và chương trình hỗ trợ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung ương Đoàn tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ vào báo cáo chung về xử lý kiến nghị doanh nghiệp, trình Thủ tướng xem xét, chỉ đạo định kỳ hằng tháng.

Đối với lĩnh vực tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao thúc đẩy các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; tiếp tục nghiên cứu chính sách cho vay mua nhà và thuê nhà dài hạn.

Tạo cơ hội cho người trẻ tham gia các dự án công nghệ chiến lược

Bên cạnh vốn, việc đưa các ý tưởng nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh được xác định là một hướng hỗ trợ quan trọng đối với lực lượng lao động và doanh nghiệp trẻ.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, gắn nhiệm vụ nghiên cứu với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Theo đó, các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực sẽ được tạo điều kiện tham gia, đề xuất và chủ trì những nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung ương Đoàn lựa chọn các lĩnh vực phù hợp để thanh niên tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước và địa phương.

Một nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu, đề xuất cơ chế phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử. Công việc này phải hoàn thành trong quý IV/2026.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ được yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Các nguồn lực này hướng tới hỗ trợ nhà khoa học trẻ, hình thành nhóm nghiên cứu mạnh và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Thông qua việc chia sẻ cơ sở hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm và tăng cường hợp tác, các kết quả nghiên cứu có thêm điều kiện được chuyển giao, thương mại hóa.

Hỗ trợ doanh nghiệp trẻ xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường

Ở lĩnh vực thương mại, Bộ Công Thương được giao tăng cường các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về chiến lược phát triển thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp trẻ cũng sẽ được hỗ trợ tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn sản phẩm, quy định pháp luật và xu hướng thị trường, phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu và phát triển thương hiệu.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và phát triển thương mại điện tử, quan tâm tới sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và hàng hóa của các doanh nghiệp trẻ.

Thông báo cũng yêu cầu tăng cường kết nối hệ thống thông tin giữa các bộ, ngành, cơ quan thương vụ ở nước ngoài và Bộ Ngoại giao nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

Đối với khu vực nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo thêm cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp và kinh doanh tại địa phương. Kết quả phải được báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Thanh niên và doanh nghiệp trẻ cũng được tạo điều kiện tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn.

Đặt hàng thanh niên giải quyết các vấn đề phát triển địa phương

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Đáng chú ý, các địa phương được yêu cầu lựa chọn những vấn đề cụ thể trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết. Đây là hướng tiếp cận gắn hoạt động khởi nghiệp với nhu cầu thực tế, thay vì chỉ dừng ở các chương trình hỗ trợ chung.

Các địa phương đồng thời phải quan tâm đến thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và người trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tiếp cận đào tạo nghề, nguồn vốn, công nghệ và thị trường, từng bước tạo sinh kế bền vững.

Về nguồn nhân lực, Bộ Nội vụ được giao nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu lao động, tăng cường kết nối tuyển dụng, đặc biệt ở các ngành nghề mới và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn. Cơ quan này phối hợp với Trung ương Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm trên nền tảng số, đồng thời rà soát chính sách hỗ trợ việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên, báo cáo trong quý I/2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm; tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thủ tướng cũng đề nghị Trung ương Đoàn đẩy mạnh kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ sở đào tạo, hỗ trợ phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và những mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả.

Theo yêu cầu tại thông báo, các chương trình, hoạt động dành cho thanh niên phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện.