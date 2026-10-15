Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết ngày 24-8-2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Chương trình được tích hợp từ 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Theo Phó Thủ tướng, việc tích hợp các chương trình nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; đổi mới phương thức quản lý, tổ chức thực hiện, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả các chính sách về văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm, điểm mới trong Nghị quyết của Quốc hội và các quy định của Chính phủ; làm rõ cơ chế chỉ đạo, điều phối, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành và địa phương, đồng thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện Chương trình hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ ra các nhóm vấn đề cần tập trung giải quyết, đồng thời nhấn mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, có phạm vi rất rộng và nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; có nhiều điểm mới về cơ chế quản lý, lồng ghép nguồn lực và phân cấp theo hướng tăng quyền chủ động của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động nhận diện, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn ngay từ đầu; xác định rõ vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai. Đặc biệt, việc chuyển tiếp sang Chương trình mới phải bảo đảm liên tục, thống nhất, không làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Với khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển từ công tác chuẩn bị sang tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Theo phương châm “Đồng bộ chính sách và thống nhất hành động, lấy người dân làm chủ thể”, Thủ tướng chỉ đạo tập trung các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 46/2026/QH16 và các quy định liên quan; bảo đảm việc tích hợp chương trình giúp giảm đầu mối, thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, không thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định.

Cùng với đó, cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, điều kiện thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát. Mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, phát huy tính chủ động của địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực nhà nước vào các nhiệm vụ trọng tâm, thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, ưu tiên địa bàn khó khăn và nhóm yếu thế; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh hoặc để xảy ra khoảng trống trong tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp xây dựng phần mềm hỏi đáp trực tuyến, kịp thời tiếp nhận và tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả điều phối Chương trình trên phạm vi cả nước.