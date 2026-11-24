Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Lực lượng Cảnh sát cơ động được tăng cường tìm kiếm, khắc phục hậu quả vụ nổ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Công điện nêu: Khoảng 8 giờ ngày 24/11/2026, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mất an toàn cháy, nổ… Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi cơ sở, hộ kinh doanh, mỗi người dân nêu cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

* Hà Nội khẩn trương bố trí tạm cư cho người dân sau vụ nổ

Ngày 24/11, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 6587/UBND-NC chỉ đạo các sở, ngành và UBND phường Đống Đa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, tổ chức di dời, bố trí nơi tạm cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; khẩn trương có phương án bố trí nơi tạm cư cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cùng các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn theo quy định. Trường hợp phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13 giờ cùng ngày đã ghi nhận 16 nạn nhân trong vụ việc trên; trong đó có người 6 tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực.