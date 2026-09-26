Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn làm 3 người chết ở Hải Phòng

Nội dung trên được nêu tại Công điện 67 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, TP Hải Phòng.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 1h25 ngày 26/9 giữa xe máy và ô tô tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan khẩn trương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân; phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan, không để gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cần chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý (nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, tổ chức giao thông, cảnh báo nguy hiểm, gờ giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn khác); khẩn trương khắc phục những bất cập, nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý lực lượng Công an kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư...; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động; chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi và vào ban đêm.