Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Tây Hồ, Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm kiếm cứu nạn và tổ chức dập tắt đám cháy

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Công điện gửi Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và UBND các tỉnh, thành phố.

Theo công điện, khoảng 1h50 ngày 16/9, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người chết.

Lãnh đạo Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc, quyết liệt tổ chức triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, tài sản. Do vậy, đề nghị Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa công tác phòng cháy thành văn hoá, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.