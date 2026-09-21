Thủ tướng yêu cầu huy động UAV khảo sát nguy cơ sạt lở, lũ quét

Nhiệm vụ trên được đặt ra tại Công điện 66 của Thủ tướng về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nêu, những ngày qua, nhiều địa phương, đặc biệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ, ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông và cô lập một số khu dân cư.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại, gần 20.000 nhà bị ngập. Hiện hơn 5.000 nhà tại khu vực ven sông, vùng thấp trũng ở Hà Nội và Ninh Bình vẫn ngập.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, mảng núi lớn bất ngờ sạt xuống khu vực khe Chà Hạ, bản Huồi Pai, xã Yên Na, Nghệ An. (Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Yên Na)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ 21-24/9, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có thể mưa 120-250 mm, cục bộ trên 400 mm, nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên báo động 1.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu.

Công tác này nhằm kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn.

Bộ Quốc phòng cũng cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Công an có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ) huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

Các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn.

Các địa phương phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; khẩn trương khắc phục giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, kinh doanh sau mưa lũ.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo và thông tin kịp thời để cơ quan chức năng, người dân chủ động ứng phó.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương vận hành an toàn, khoa học các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng được yêu cầu bảo đảm dịch vụ y tế thiết yếu, phòng chống dịch bệnh sau lũ; bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhanh chóng khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.