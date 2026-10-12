Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên dồn lực hiện thực hóa mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Tham dự Hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tại sự kiện, tỉnh Hưng Yên công bố các quyết định về thành lập Khu công nghệ cao tỉnh, xếp loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh ĐB)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, công tác quy hoạch cần được đổi mới theo hướng không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà còn kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Việc hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình từ ngày 1/7/2025 không đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo ra không gian phát triển mới, kết hợp các tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ, mở rộng quy mô kinh tế và gia tăng dư địa phát triển.

Theo Thủ tướng, Hưng Yên có vị trí địa kinh tế thuận lợi khi kết nối với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía Bắc và không gian kinh tế hướng biển. Hệ thống giao thông liên vùng từng bước hoàn thiện, cùng sự hiện diện của các khu công nghiệp trọng điểm, tạo điều kiện để tỉnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, logistics và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn.

Bên cạnh công nghiệp, địa phương còn có thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản và các giá trị văn hóa, lịch sử. Thủ tướng đánh giá con người, truyền thống hiếu học, tinh thần cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên là những lợi thế nền tảng để Hưng Yên tạo bước phát triển đột phá.

Những kết quả kinh tế đạt được trong thời gian qua cho thấy dư địa tăng trưởng của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Hưng Yên tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt gần 53.000 tỷ đồng, xếp thứ 8/34 địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh ĐB)

Toàn tỉnh có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845.000 tỷ đồng và 982 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 19 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đạt hơn 28.000 tỷ đồng, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố có giá trị giải ngân cao nhất cả nước.

Thủ tướng biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời lưu ý quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất. Tỉnh cần tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng hợp nhất địa giới nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển.

Để xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển phát triển, Thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung vào các động lực tăng trưởng có sức lan tỏa, phát huy lợi thế từng khu vực, tăng cường liên kết với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng.

Trong đó, tỉnh cần ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, các tuyến giao thông kết nối liên vùng, trục giao thông Bắc – Nam và hệ thống kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị với cao tốc, cảng biển, đầu mối giao thông lớn. Việc lựa chọn dự án phải căn cứ vào hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và tạo không gian phát triển mới, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh ĐB)

Đối với phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chú trọng trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và yêu cầu bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển logistics, thương mại, du lịch văn hóa, sinh thái; khai thác tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Cùng với đó, Hưng Yên cần cải cách thực chất thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương hai cấp phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những nội dung đã đạt, những điều kiện còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ và các công trình cụ thể, ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và đời sống Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh ĐB)

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Hưng Yên triển khai quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chính phủ cam kết đồng hành cùng địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, sau hợp nhất, tỉnh có diện tích tự nhiên 2.638km² đất liền, 487km² không gian biển, dân số trên 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Quy hoạch mới định hình ba vùng phát triển gồm khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm và khu vực phía Nam tỉnh; đồng thời chú trọng các trục giao thông huyết mạch, kết nối liên vùng, dự án Khu công nghệ cao quy mô gần 500ha và định hướng phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định cam kết xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và thuận lợi.

Với không gian phát triển được mở rộng sau hợp nhất, bài toán đặt ra với Hưng Yên không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải chuyển hóa lợi thế thành năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Đây là những điều kiện quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.