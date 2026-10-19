Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách cho thanh niên vay mua nhà, thuê nhà dài hạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Thông báo nêu: Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; đã có nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và được thể chế hóa bằng nhiều quy định của pháp luật để phát triển thanh niên. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua, thanh niên Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Trong đó nổi bật là đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, thanh niên đã tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm sáng nổi bật là các "concert quốc gia", các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Triển khai tích cực Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029".

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của thanh niên và tạo điều kiện cho thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các cơ chế, chính sách cho thanh niên, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người trẻ dưới 35 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách cho vay mua nhà, thuê nhà dài hạn, nhất là cho đối tượng thanh niên.

Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp một người do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Thủ tướng cũng yêu cầu ubnd các tỉnh, thành phố xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Tạo điều kiện cho thanh niên, các doanh nghiệp trẻ tham gia và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phối hợp với VCCI để tổng hợp, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực.

Kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân; tất cả các công việc, hoạt động đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện, xác định rõ đóng góp của kết quả đầu ra cho quá trình phát triển của đất nước. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương thanh niên tiêu biểu; đấu tranh với các thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng...