Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công

Chiều 23/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Phát biểu tại Tổ 3, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự án luật theo hướng đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 chiều 23/10.

Về ngân sách nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh cần bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, đồng thời phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Đặc biệt, chính quyền cấp xã phải được bố trí nguồn lực tương xứng với nhiệm vụ, bảo đảm đủ điều kiện vận hành và phục vụ người dân.

Đối với đầu tư công, Thủ tướng cho biết Trung ương đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số lượng dự án trong nhiệm kỳ này, tập trung vốn cho các công trình có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển vùng, địa phương và bảo đảm an sinh xã hội. Hiệu quả đầu tư cần được đánh giá xuyên suốt vòng đời dự án, từ khâu chuẩn bị, phê duyệt đến triển khai và vận hành.

Dự thảo luật cũng đề xuất đơn giản hóa thủ tục đầu tư. Với các dự án nhóm C, chiếm hơn 60% tổng số dự án trong giai đoạn trước, dự kiến bỏ bước phê duyệt chủ trương đầu tư riêng biệt, tích hợp các nội dung cần thiết vào bước quyết định đầu tư. Các dự án nhóm A, nhóm B và dự án quan trọng quốc gia quy mô lớn vẫn cần xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu kiểm soát. Việc quyết định đầu tư phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh triển khai dàn trải gây lãng phí nguồn lực. Đối với hạ tầng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cần có thiết kế tổng thể, đồng bộ, thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông.

Liên quan đến các dự án luật thuế, Thủ tướng đề cập đề xuất miễn thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho trường học và cơ sở khám, chữa bệnh. Theo Thủ tướng, dù số thu ngân sách được miễn không lớn, lợi ích xã hội có thể mang lại đáng kể. Chính sách cần được thiết kế để đúng đối tượng, đồng thời không làm giảm yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Với thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm đưa vào sử dụng, các cơ quan cần tiếp tục rà soát để làm rõ đối tượng, thời điểm và mức thuế, bảo đảm thống nhất với pháp luật đất đai.

Về Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành, nhất là trong các lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ và năng lượng. Dự thảo cũng hướng tới tăng quyền chủ động cho chủ đầu tư, giảm khâu trung gian, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả đấu thầu không chỉ được đánh giá qua việc tuân thủ quy trình mà còn phải căn cứ vào chất lượng, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu. Dù áp dụng đấu thầu hay chỉ định thầu, nếu người thực hiện thiếu trung thực, khách quan và trách nhiệm thì vẫn có thể phát sinh sai phạm.

Vì vậy, cải cách thủ tục phải đi cùng lựa chọn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, tăng cường giám sát và hậu kiểm, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật theo hướng vừa tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, đấu thầu, vừa kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn lực nhà nước, phòng ngừa tiêu cực và lãng phí.