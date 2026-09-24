Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn các dự án giao thông trọng điểm

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải.

Năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ưu tiên bố trí kế hoạch vốn rất lớn, lên tới trên 255.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải. - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Việc triển khai thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí cho các dự án là nguồn lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc Bộ Xây dựng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai. Nhìn chung, các dự án đã bám sát tiến độ, kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số dự án, công trình chậm tiến độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải đã giải ngân khoảng trên 95.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 38%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước (cả nước đạt tỷ lệ gần 50%). Nhiều dự án được bố trí kế hoạch vốn rất lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp, đạt dưới 30%, đặc biệt có một số dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 5%.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động làm việc trực tiếp với các địa phương để rà soát, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc, kịp thời có phương án giải quyết khả thi, hiệu quả, trên nguyên tắc "vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết; không né tránh, không đùn đẩy; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án khác có khả năng giải ngân tốt hơn".

Để phục vụ cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, các địa phương có liên quan rà soát, cập nhật số liệu giải ngân các công trình, dự án, bảo đảm số liệu đầy đủ, thống nhất, chính xác.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Về các yêu cầu đối với các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng (trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, cơ quan quản lý cần làm rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý).

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; lên kế hoạch trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án đang chậm tiến độ có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 trước phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10/2026 để xác định nguyên nhân, kịp thời có phương án, lộ trình xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc từ nay tới cuối năm đối với từng dự án.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiên quyết thực hiện các thủ tục điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn hoặc chuyển vào khoản chưa phân bổ; lấy kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công cho các năm tiếp theo.

Bộ Tài chính nghiên cứu phương án tạm ứng vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương để ưu tiên thực hiện các dự án giải ngân tốt; rà soát kỹ kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ để có lộ trình, khối lượng phù hợp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Về chất lượng dự án, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng.

Quá trình triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư của các dự án về các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các dự án chuẩn bị đầu tư đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hai tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài, Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc; các bộ, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2026, cần coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành.

Kết luận nêu rõ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp rà soát, trực tiếp làm việc với địa phương để đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn các tỉnh; quyết định việc điều phối vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.