Thủ tướng yêu cầu GDP quý IV tăng trên 12,5%

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%, hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, thì tăng trưởng trong quý IV phải ở mức trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Với các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn như TP,HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh..., Thủ tướng yêu cầu phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay, bao gồm thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân...

Đối với các địa phương tăng trưởng đang thấp hơn mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng nêu rõ quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, chủ động đề xuất giải pháp tạo nguồn tín dụng, cơ chế lãi suất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các dự án lớn, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên...

Bộ Xây dựng cần bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Liên quan đến công tác điều hành giá, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.

Một trong những yêu cầu được đưa ra là bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, đầu cơ, buôn lậu.

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp đối với giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu. Chủ tịch UBND các địa phương được yêu cầu chỉ đạo quản lý giá các mặt hàng trên địa bàn.

Trong 9 tháng, CPI bình quân tăng 4,52%, trong phạm vi mục tiêu Quốc hội giao. Theo Chính phủ, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, các giải pháp điều hành đã được triển khai nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó có bảo đảm nguồn cung xăng dầu, duy trì giá ở mức thấp so với khu vực và điều tiết, tăng khai thác thủy điện để bảo đảm nguồn cung, không tăng giá điện.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện, đồng thời sớm trình và triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cơ cấu lại EVN, cũng như tăng khai thác than và dầu khí.