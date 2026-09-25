Thủ tướng yêu cầu điều chuyển vốn đối với các dự án chậm giải ngân

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỷ lệ giải ngân thấp. Ảnh: chinhphu.vn

Năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí hơn 255.000 tỷ đồng cho các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2026-2030.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc Bộ Xây dựng, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai. Nhìn chung, các dự án đã bám sát tiến độ, kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số dự án, công trình chậm tiến độ.

Theo Bộ Tài chính, đến nay, các công trình, dự án trọng điểm giao thông đã giải ngân hơn 95.000 tỷ đồng, đạt khoảng 38% kế hoạch. Tỷ lệ này thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, hiện gần 50%. Đáng chú ý, một số dự án được bố trí nguồn vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân dưới 30%, thậm chí có dự án đạt dưới 5%.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính chủ động làm việc với các địa phương để rà soát, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý. Nguyên tắc được đặt ra là “vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải giải quyết”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Để phục vụ cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, các địa phương có liên quan rà soát, cập nhật số liệu giải ngân các công trình, dự án, bảo đảm số liệu đầy đủ, thống nhất, chính xác.

Về các yêu cầu đối với các công trình, dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; lên kế hoạch trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án đang chậm tiến độ có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 trước phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10/2026 để xác định nguyên nhân, kịp thời có phương án, lộ trình xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc từ nay tới cuối năm đối với từng dự án.

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phải kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn hoặc đưa vào khoản chưa phân bổ. Kết quả giải ngân sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét bố trí vốn đầu tư công trong những năm tiếp theo.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu phương án tạm ứng vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương để ưu tiên các dự án có khả năng giải ngân tốt; đồng thời rà soát kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ, bảo đảm lộ trình và khối lượng phù hợp.

Các dự án phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về an toàn; không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình. Quá trình triển khai thực hiện phải có đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư của các dự án về các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các dự án chuẩn bị đầu tư đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hai tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài, Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc; các Bộ, ngành, địa phương tập trung đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm hoàn thành các dự án trong năm 2026, cần coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành./.