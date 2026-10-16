Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, ổn định tâm lý thị trường trong những tháng cuối năm. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Theo số liệu thống kê 9 tháng năm 2026, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, có 14 tỉnh, thành phố có CPI bình quân 9 tháng tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước.

Diễn biến này cho thấy áp lực tăng giá tại một số địa phương còn lớn, đòi hỏi phải có giải pháp quản lý, điều hành giá chủ động, kịp thời, sát với tình hình thực tế, phù hợp với đặc điểm thị trường và cơ cấu tiêu dùng của từng địa phương.

Trong những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm phục vụ các dịp lễ, Tết và hoạt động sản xuất, kinh doanh dự kiến tăng theo quy luật; trong khi những yếu tố bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, giá năng lượng, chi phí vận tải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn có thể tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng giá.

Vì vậy, để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác quản lý, điều hành giá trong các tháng cuối năm 2026 góp phần kiểm soát CPI bình quân năm 2026 theo mục tiêu khoảng 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống nhân dân và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường.

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và các giải pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa.

Đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn cung trong mùa mưa bão, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao cuối năm; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ kéo dài, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương rà soát các phương án điều chỉnh giá thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ và thời điểm điều chỉnh, tác động đến CPI, mặt bằng giá, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tăng giá, phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm, mức độ điều chỉnh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố chi phí, khả năng chi trả của người dân, tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu kiểm soát lạm phát; thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hạn chế việc điều chỉnh giá vào cùng một thời điểm hoặc tập trung trong những tháng cuối năm khi có thể chủ động bố trí thời điểm phù hợp hơn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện cơ chế giá thị trường và mục tiêu ổn định mặt bằng giá.

Đối với 14 địa phương: Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Gia Lai, Huế, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đắk Lắk có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể diễn biến CPI trên địa bàn; phân tích chuyên sâu nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, làm rõ các yếu tố tác động từ nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng, chi phí đầu vào, lưu thông, phân phối, việc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và các yếu tố đặc thù của địa phương.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết: tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh biến động giá bất thường như các lĩnh vực vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định và thẩm quyền khi cần thiết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc gây gián đoạn nguồn cung.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương phối hợp với Bộ VHTTDL, các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch thông tin về cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu và các biện pháp quản lý, điều hành giá giúp người dân, doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần ổn định tâm lý thị trường, kiểm soát kỳ vọng lạm phát. Xử lý theo pháp luật các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang, bất ổn thị trường.