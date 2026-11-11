Thủ tướng yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân chuyển mạnh từ đào tạo những gì mình có sang những gì đất nước cần

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân (1956–2026) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn xa” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Đại học Kinh tế Quốc dân trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Sau 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có nhiều đóng góp vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình phát triển, tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia. Sự phát triển của công nghệ mới đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị, đòi hỏi nền kinh tế nâng cao khả năng thích ứng, sức chống chịu và năng lực tự chủ.

Theo Thủ tướng, sự phát triển của một trường đại học phải được đo bằng chất lượng nguồn nhân lực, giá trị tri thức và những đóng góp thiết thực đối với phát triển nhanh, bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm; chuyển nhanh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhà trường cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150, năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực và đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu nhà trường chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn.

Cùng với tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, năng lực số vào chương trình giảng dạy, nhà trường cần chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân có năng lực dẫn dắt; rèn luyện tư duy độc lập, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội.

LẤY HIỆU QUẢ THỰC TIỄN LÀM THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU

Thủ tướng yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước, nơi khởi nguồn những ý tưởng chính sách có chất lượng, phân tích khách quan, đa chiều trên cơ sở khoa học vững chắc.

Hoạt động nghiên cứu cần tập trung giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia như đổi mới mô hình phát triển, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Đại học Kinh tế Quốc dân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh mỗi sản phẩm nghiên cứu phải hướng tới giá trị thực chất, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội; lấy hiệu quả thực tiễn và sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Kết quả nghiên cứu không chỉ dừng ở số lượng công bố mà phải được chứng minh bằng chất lượng, khả năng ứng dụng trong doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm cụ thể, đóng góp vào tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị nhà trường sớm hình thành vườn ươm sáng tạo, quỹ đổi mới sáng tạo, các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiến tới xây dựng những trung tâm nghiên cứu tầm khu vực.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và địa phương; chuyển từ hợp tác mang tính kết nối sang cùng xác định bài toán, đặt hàng nghiên cứu, tổ chức thực hiện và ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu.

Về quản trị, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình; cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động với mục tiêu, sản phẩm đầu ra, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành rõ ràng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhà trường cần đầu tư hạ tầng số, dữ liệu số, các nền tảng học tập, nghiên cứu, quản trị thông minh; khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng môi trường học thuật minh bạch, nhân văn; lấy người học làm trung tâm; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng đề nghị tăng cường cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chiến lược, dự báo kinh tế và tư vấn chính sách; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng nghiên cứu, hạ tầng số và các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu.

Thủ tướng đề nghị UBND TP. Hà Nội tạo điều kiện để nhà trường sớm được giao đất xây dựng cơ sở mới; Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí nguồn vốn theo quy định; các bộ, ngành phối hợp đưa mô hình hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp vào thực chất.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế Quốc dân vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời trao Cờ Thi đua của Chính phủ ghi nhận thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.