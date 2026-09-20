Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 22/9

Giáo viên kiểm đếm sách giáo khoa. Ảnh: Trường THPT Văn Chấn

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo đó, về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2026 và của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 9481/VPCP-KGVX ngày 17 tháng 9 năm 2026, văn bản số 467/TB-VPCP ngày 10/9/2026.

Trong đó lưu ý tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo mọi học sinh đều được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến;

Đồng thời rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29/8/2026; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2026.