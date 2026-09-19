Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 22/9

Ngày 19/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9561/VPCP-KGVX, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Thủ tướng yêu cầu huy động mọi nguồn lực, cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày 22/9. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Bộ GD&ĐT được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ về bảo đảm sách giáo khoa cho năm học mới.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng; bảo đảm mọi học sinh được học tập, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Chương trình cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bộ cũng được giao rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập theo các chỉ đạo trước đó; báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2026.