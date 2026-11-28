Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động cảnh báo, tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống. Ảnh: Minh họa

Ngày 26/11/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký thay Thủ tướng Chính phủ Công điện số 76/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Công điện được gửi đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ liên quan, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quảng Ngãi có nơi ghi nhận lượng mưa 404 mm

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11/2026, trong khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn tập trung tại Quảng Ngãi, chủ yếu ở vùng trung và hạ du. Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 100–250 mm, tại Lý Sơn là 404 mm, tại Trà Khúc và trung tâm Quảng Ngãi là 380–400 mm.

Dự báo từ ngày 27 đến 30/11/2026, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Mưa cường độ trên 100 mm trong 3 giờ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc từ Huế đến Khánh Hòa.

Cảnh báo, di dời dân cư và kiểm soát giao thông

Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai. Các cơ quan, địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, khắc phục hậu quả nhanh nhất khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương phải rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để người dân qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn. Các địa phương triển khai biện pháp ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Vận hành an toàn hồ chứa, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, kịp thời dự báo, thông tin cho cơ quan chức năng và người dân để chủ động ứng phó. Bộ phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du và chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Bộ chủ động chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ ứng phó, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp với các địa phương chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện tại địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự. Hai bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng chủ động chỉ đạo ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ, thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của cơ quan chức năng. Hai đài tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.