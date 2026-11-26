Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 76/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ngày 26/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 76/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo công điện, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn, tập trung chủ yếu ở vùng trung và hạ du tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua từ 100-250mm; một số nơi mưa rất lớn như Lý Sơn 404mm, Trà Khúc và khu vực trung tâm Quảng Ngãi từ 380-400mm.

Dự báo từ ngày 27-30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và cảnh báo những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống; tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn. Các địa phương triển khai biện pháp ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; chuẩn bị lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ; tổ chức dự báo, thông tin kịp thời để các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó; phối hợp Bộ Công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Các Bộ Quốc phòng, Công an phối hợp địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.

Các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng chủ động chỉ đạo công tác ứng phó, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam kịp thời thông tin tình hình mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.