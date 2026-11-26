Ngày 26/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 76/CĐ-TTg gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, địa phương cần chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai, nhất là nguy cơ mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét... (Ảnh minh họa).

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an cùng các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình.

Trong đó, các cơ quan, địa phương cần chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai, nhất là nguy cơ mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đối với chính quyền các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thông tin phải được chuyển tải kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn; đồng thời chủ động ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ; dự báo, thông tin kịp thời để các cơ quan chức năng và người dân chủ động ứng phó. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

Theo Báo cáo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, tập trung chủ yếu tại tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn ở vùng trung và hạ du. Trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, một số nơi có lượng mưa rất lớn như Lý Sơn 404mm, Trà Khúc và Trung tâm Quảng Ngãi từ 380 - 400mm. Dự báo từ ngày 27 - 30/11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong ba giờ, có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa.