Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ

Việc vận hành hồ chứa phải đảm bảo hợp lý, khoa học. Ảnh: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khu vực Trung Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân.

DỰ BÁO MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Tại Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 250-450 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Khu vực phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ trên 400 mm.

Đợt mưa lớn này có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các sông, suối nhỏ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh tác động của El Nino, diễn biến thiên tai phức tạp, mực nước tại nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát phương án phòng, chống mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và vật tư tại những địa bàn thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt. Đồng thời, phân công lãnh đạo trực tiếp ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Một nhiệm vụ được đặc biệt nhấn mạnh là thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và nguy cơ thiên tai đến người dân; rà soát, tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý việc sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Công điện cũng yêu cầu thông báo kịp thời cho các chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản để chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Các địa phương tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại những khu vực bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt.

TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA, ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠ DU

Đối với các cơ quan Trung ương, Công điện yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai; kịp thời dự báo, cảnh báo, thông tin về tình hình mưa lũ đến các cơ quan chức năng và người dân.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo các quân khu, quân đoàn và đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng và công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở và sẵn sàng chi viện khi địa phương đề nghị.

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết hồ chứa; chỉ đạo, hỗ trợ địa phương trong vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

Việc vận hành hồ chứa phải bảo đảm hợp lý, khoa học, vừa an toàn công trình, an toàn phòng, chống lũ cho khu vực hạ du, vừa khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước vào mùa khô tới do tác động của El Nino.

Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn cho con người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh.