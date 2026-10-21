Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng.

Trọng tâm là tái cơ cấu thị trường, giảm số lượng thương nhân đầu mối, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Việc triển khai phải có lộ trình phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, xây dựng hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.

Về điều hành giá, cơ chế mới phải vận hành theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cơ quan quản lý cần kiểm soát các yếu tố hình thành giá, đồng thời có công cụ điều tiết, bình ổn giá, ngăn chặn đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được tự quyết định, công bố giá bán lẻ trong hệ thống của mình theo công thức giá quy định tại nghị định. Sau khi điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải kê khai và thông báo đến cơ quan quản lý để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Bộ Công Thương đồng thời phải phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục những bất cập, sơ hở trong chính sách đã được chỉ ra qua hoạt động thanh tra, ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu, giải trình đầy đủ và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/11. Bộ trưởng Công Thương chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ thực hiện.

Song song với việc hoàn thiện chính sách, Bộ Công Thương phải chủ động triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.