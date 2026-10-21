Thủ tướng yêu cầu chấm dứt mua bán xăng dầu lòng vòng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thực hiện đầy đủ, thực chất các chỉ đạo tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông. Hệ thống phân phối cần được tổ chức theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu trước 10/11/2026.

Bộ Công Thương được yêu cầu tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Việc thực hiện phải có lộ trình phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Đối với cơ chế điều hành giá, Thủ tướng yêu cầu đổi mới theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước phải kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, đồng thời có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cũng phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua hoạt động thanh tra; không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Nghị định và các kiến nghị tại Tờ trình số 8153/TTr-BCT ngày 8/10/2026. Trên cơ sở đó, Bộ phải tiếp thu, giải trình đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/11/2026. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan phải chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Yêu cầu đặt ra là không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương tổ chức ngày 30/9 tại Hà Nội, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết cơ quan soạn thảo đang bám sát thực tiễn thị trường, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và người tiêu dùng để thiết kế lại thị trường theo hướng giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả vận hành và minh bạch hoạt động kinh doanh.

Các ý kiến đóng góp, phản biện của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để hoàn thiện dự thảo, hướng tới một thị trường xăng dầu có cấu trúc tinh gọn, vận hành hiệu quả, minh bạch hơn và bảo đảm nguồn cung.