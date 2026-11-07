Thủ tướng yêu cầu các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ

Mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Ngày 7/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến tại khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị là 100-200mm, cục bộ trên 300mm; tại Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi là 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Khu vực phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai và Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Mưa lớn có thể gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Các địa phương phải rà soát phương án phòng, chống mưa lũ; bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt và kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn hồ đập

Công điện yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở nếu chưa bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Các địa phương phải thông báo nguy cơ thiên tai đến chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò và khai thác khoáng sản; tổ chức trực ban, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt.

Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Đáng chú ý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, cơ quan khoa học tính toán phương án điều tiết hồ chứa; hỗ trợ địa phương vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện hợp lý, khoa học, bảo đảm an toàn hồ đập và an toàn chống lũ cho hạ du. Việc vận hành đồng thời phải khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước vào mùa khô tới do tác động của El Nino.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng, người dân.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo các quân khu, quân đoàn và đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở.

Các Bộ Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ chủ động chỉ đạo công tác ứng phó trong lĩnh vực quản lý. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thông tin về tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó và phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho người dân.