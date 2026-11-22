Nội dung trên được nêu tại Chỉ thị 40 của Thủ tướng về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Thủ tướng chỉ thị thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước. (Ảnh minh họa)

Theo đánh giá của Thủ tướng, dù kinh tế trong nước tiếp tục đạt những kết quả tích cực nhưng thị trường trong nước đang phải đối mặt với một số yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. CPI bình quân 10 tháng đầu năm đã tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, Thủ tướng giao Bộ Tài chính điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội, người có công.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

“Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại”, Chỉ thị nêu rõ.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung ứng điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong điều hành giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cần chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tập trung, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu...

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống.

Cùng đó là khuyến khích phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để hỗ trợ mua sắm các hàng hóa tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các địa phương phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa cho người tiêu dùng, tiếp nhận và tiến hành giải quyết kịp thời những yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.