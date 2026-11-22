Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40 của Thủ tướng về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo chỉ thị, thị trường hàng hóa cũng có những bước phát triển đáng ghi nhận, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng 2026 ước đạt 6.618,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu khả quan về tăng trưởng kinh tế nói chung và phát triển thị trường hàng hóa nói riêng, tuy nhiên, do ảnh hưởng của các yếu tố bất ổn từ thị trường thế giới, thị trường trong nước đang phải đối mặt với một số yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sức tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

CPI bình quân 10 tháng đầu năm tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước. Ảnh: Hoàng Hà

Trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực lạm phát từ giá hàng hóa nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, áp lực về tín dụng, các chi phí sản xuất, kinh doanh tăng...

Các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua và đà tăng trưởng của thị trường trong nước.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn Tết Nguyên đán 2027, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ.

Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát các yếu tố làm tăng giá, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào dịp cuối năm.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiết giảm chi phí để xem xét giảm lãi suất cho vay

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đôn đốc thu hồi tạm ứng.

Thủ tướng chỉ đạo đánh giá thực chất kết quả chấm điểm giải ngân; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành, kịp thời tổng hợp, kiến nghị xử lý vướng mắc của nhà đầu tư.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách theo quy định về tiền lương, an sinh xã hội, người có công.

Chỉ thị cũng nêu việc điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tiến công nghệ, bảo đảm chặt chẽ, an toàn hoạt động của hệ thống.

Các địa phương khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Thủ tướng cũng lưu ý cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa cho người tiêu dùng, tiếp nhận và tiến hành giải quyết kịp thời những yêu cầu khiếu nại của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.