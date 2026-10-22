Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm đủ điện năm 2027

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 10790 ngày 22/10 gửi Bộ trưởng Bộ Công thương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

Xác định bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tập trung thực hiện ngay các giải pháp cấp bách, trước mắt bảo đảm đủ điện năm 2027.

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng (Ảnh minh họa).

Đề xuất giao chỉ tiêu phát triển BESS cho từng địa phương

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công thương có trách nhiệm đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại hộ gia đình, cơ quan, công sở và cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Chỉ thị 10 ngày 30/3/2026.

Đồng thời, khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Đáng chú ý, Bộ Công thương phải đề xuất Chính phủ, Thủ tướng giao chỉ tiêu phát triển BESS cụ thể cho từng địa phương, nhất là các tỉnh miền Bắc, trong đó xác định rõ quy mô, thời điểm đưa vào vận hành.

Kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Thời hạn hoàn thành đề xuất trước ngày 30/10/2026.

Bộ Công thương cũng được giao hướng dẫn, đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ muộn nhất tháng 12 năm nay (Ảnh: Hồng Hạnh).

Cùng thời hạn này, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển BESS; khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ tại các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt ở miền Bắc.

Đẩy nhanh tiến độ nguồn điện, tiết giảm 3.000 MW phụ tải giờ cao điểm

Đối với các dự án nguồn điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung thi công, bảo đảm đưa Nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đề xuất giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tập đoàn triển khai các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đủ điều kiện thực hiện.

Ưu tiên các dự án tại miền Bắc, như khu vực hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La và những nơi có điều kiện thuận lợi về đấu nối, giải tỏa công suất.

Thủ tướng cũng triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển và điều chỉnh phụ tải, tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất vào giờ cao điểm, đồng thời giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống dưới 6%.

Ngoài ra, Bộ Công thương được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu cơ chế đặc thù, tạm thời miễn trừ áp dụng quy định về nhiệt độ nước làm mát thải theo chỉ đạo tại Văn bản 9678 ngày 23/9/2026.

Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định nhằm chủ động huy động các nhà máy điện, bảo đảm an ninh cung cấp điện trong tình huống khẩn cấp theo khoản 3 Điều 53 Luật Điện lực.

Bộ Công thương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu điện

Đối với giai đoạn 2028-2030 và các năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương trực tiếp làm việc với Bộ Tài chính và lãnh đạo các tập đoàn EVN, PVN, TKV để rà soát các dự án nguồn và lưới điện, thống nhất danh mục dự án giao các tập đoàn nhà nước triển khai nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện.

Từng dự án phải được đánh giá cụ thể về tiến độ, thời điểm vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn, khó khăn, vướng mắc và thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số công trình điện lực khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10/2026.

Các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư được yêu cầu thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết (Ảnh: EVNSPC).

Bộ Công thương cũng được giao trực tiếp làm việc với các địa phương xây dựng kế hoạch, xác định đường găng tiến độ từng dự án theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Các địa phương phải cam kết bằng văn bản về mốc tiến độ, thời điểm đưa công trình vào vận hành để Bộ Công thương theo dõi, giám sát.

Với những dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ, Bộ Công thương phối hợp địa phương xem xét, quyết định phương án thay thế; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; đề xuất các dự án, công trình điện lực khẩn cấp theo quy định, trình Thủ tướng phê duyệt.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tăng cường Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai nhanh các thủ tục đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết; không buông lỏng quản lý sau cấp phép và xử lý nghiêm nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm.

Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu các dự án trong quy hoạch không được triển khai hoặc chậm đưa vào vận hành.

Nhấn mạnh bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ động thực hiện, không trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Là cơ quan quản lý Nhà nước về năng lượng, điện, Bộ Công thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.