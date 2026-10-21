Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, điều phối mỏ vật liệu xây dựng trước ngày 25/10

Ngày 21/10/2026, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10744/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia.

Rà soát, điều phối mỏ vật liệu xây dựng. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Công văn nêu rõ: Để kịp thời điều phối, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 10083/VPCP-CN ngày 2/10/2026 của Văn phòng Chính phủ;

Trong đó rà soát, đánh giá kỹ về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2026.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố rà soát ngay các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết thu hồi ngay các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định để cấp cho các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2026.

Trước đó, theo báo cáo của các địa phương về phương án điều phối vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2026 đến 2030, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xác định có 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Ninh Bình) không tự cân đối được nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án và đề xuất phương án điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án quan trọng trọng điểm quốc gia.

Trước tình hình trên, tại văn bản số 10083/VPCP-CN, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ, nghiên cứu đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu trên.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan rà soát, đánh giá về số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố, quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố trước ngày 15/10/2026 để phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 24/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.