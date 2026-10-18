Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm, bình ổn giá những tháng cuối năm

Nguồn cung và giá cả nông sản, thực phẩm tại các chợ dân sinh cần được theo dõi sát nhằm góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm.

Ngày 15/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 70/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Công điện được ban hành trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, biến động giá năng lượng, nguyên liệu và chi phí vận tải quốc tế tạo sức ép lên mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong nước.

Theo số liệu thống kê được nêu tại Công điện, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, có 14 tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng CPI bình quân cao hơn mức tăng chung của cả nước.

Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, điều hành giá, phấn đấu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 theo mục tiêu khoảng 4,5%, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ động bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và vật tư nông nghiệp

Một trong những nội dung đáng chú ý của Công điện là yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm.

Thủ tướng yêu cầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, thúc đẩy sản xuất, thu hoạch, lưu thông và phân phối hàng hóa, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ do thiên tai, dịch bệnh hoặc các yếu tố bất lợi khác.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thường gia tăng vào những tháng cuối năm, trong khi hoạt động sản xuất và cung ứng nông sản có thể chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh và biến động chi phí đầu vào.

Cùng với bảo đảm nguồn cung thực phẩm, Công điện yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, vật liệu xây dựng, phân bón và thức ăn chăn nuôi.

Việc chủ động nắm bắt biến động giá cả và nguồn cung các mặt hàng này sẽ góp phần hạn chế nguy cơ thiếu hàng, gián đoạn lưu thông hoặc tăng giá bất hợp lý trong thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao.

Các địa phương theo dõi nguồn cung, giá rau củ quả tại chợ dân sinh, góp phần bình ổn thị trường cuối năm

Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý

Bên cạnh các giải pháp bảo đảm nguồn cung, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là năng lượng, xăng dầu, điện và hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm. Các cơ quan chức năng phải triển khai giải pháp bình ổn thị trường theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết.

Các hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng hoặc tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường phải được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Địa phương phải chủ động xây dựng phương án bình ổn thị trường

Đối với chính quyền địa phương, Công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành triển khai giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp với đặc điểm thị trường, cơ cấu tiêu dùng và điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa bàn.

Các địa phương có mức tăng CPI bình quân 9 tháng đầu năm cao hơn mức tăng chung của cả nước phải phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, từ đó xây dựng phương án điều hành phù hợp, góp phần kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng còn lại của năm.

Đối với các địa phương có mức tăng CPI thấp hơn bình quân cả nước, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án điều hành giá đối với những mặt hàng thiết yếu và các nhóm hàng có nguy cơ tăng giá theo mùa vụ.

Đáng chú ý, Công điện yêu cầu các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Cùng với đó, cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu; triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp và tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong kết nối cung cầu, điều tiết nguồn hàng.

Minh bạch thông tin, góp phần ổn định tâm lý thị trường

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí, truyền thông cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan và minh bạch thông tin về cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu và các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Hoạt động truyền thông cần giúp người dân, doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần ổn định tâm lý thị trường, kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải xử lý theo quy định pháp luật đối với những trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang, bất ổn thị trường.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp nêu trong Công điện không chỉ góp phần ổn định mặt bằng giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, việc duy trì nguồn cung ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt và minh bạch thông tin thị trường cũng là những điều kiện quan trọng để các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chủ động kế hoạch kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nguồn: Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ