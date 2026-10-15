Thủ tướng yêu cầu 14 địa phương kiểm soát giá cả, không để CPI tăng trong những tháng cuối năm

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Ảnh minh họa - Hoàng Sơn

Kịp thời nhận diện các yếu tố gây áp lực tăng giá để chủ động có phương án ứng phó

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Công điện nêu: Trong những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm phục vụ các dịp lễ, Tết và hoạt động sản xuất, kinh doanh dự kiến tăng theo quy luật; trong khi những yếu tố bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, giá năng lượng, chi phí vận tải và nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn có thể tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng giá.

Vì vậy, để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác quản lý, điều hành giá trong các tháng cuối năm 2026 góp phần kiểm soát CPI bình quân năm 2026 theo mục tiêu khoảng 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm đời sống Nhân dân và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, tình hình cung cầu, giá cả thị trường;

Kịp thời phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến mặt bằng giá, nhất là giá xăng dầu, năng lượng, lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên vật liệu, vật liệu xây dựng và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn đến đời sống nhân dân và chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kịp thời nhận diện các yếu tố gây áp lực tăng giá để chủ động có phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, điều hành giá.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương rà soát các phương án điều chỉnh giá thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ và thời điểm điều chỉnh, tác động đến CPI, mặt bằng giá, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tăng giá, phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm, mức độ điều chỉnh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố chi phí, khả năng chi trả của người dân, tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu kiểm soát lạm phát; thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hạn chế việc điều chỉnh giá vào cùng một thời điểm hoặc tập trung trong những tháng cuối năm khi có thể chủ động bố trí thời điểm phù hợp hơn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực hiện cơ chế giá thị trường và mục tiêu ổn định mặt bằng giá...

Chủ động xây dựng phương án điều hành giá trong những tháng cuối năm

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 14 địa phương (Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Gia Lai, Huế, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đắk Lắk) có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể diễn biến CPI trên địa bàn;

Đồng thời phân tích chuyên sâu nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, làm rõ các yếu tố tác động từ nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng, chi phí đầu vào, lưu thông, phân phối, việc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và các yếu tố đặc thù của địa phương.

Trên cơ sở kết quả phân tích, xác định rõ các nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI; xây dựng và triển khai ngay phương án, giải pháp quản lý, điều hành giá phù hợp với thẩm quyền, tập trung vào các nhóm hàng có mức tăng cao, có tác động lớn đến CPI và đời sống người dân.

Phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để kiểm soát CPI của địa phương không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Đối với các địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung của cả nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, chủ động xây dựng phương án điều hành giá trong những tháng cuối năm, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu và các nhóm hàng có nguy cơ tăng giá theo mùa vụ.

Kịp thời triển khai các biện pháp phù hợp để hạn chế áp lực tăng giá, duy trì ổn định mặt bằng giá, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát CPI chung của cả nước...