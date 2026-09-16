Thủ tướng: Xử lý triệt để trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa

Chiều 16/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội cần triển khai ngay.

Không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối chính sách

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đây là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, cần khẩn trương hoàn thiện để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Vì vậy, các quy định phải cụ thể, chặt chẽ, bịt được những kẽ hở, bảo đảm mục tiêu quản lý nhưng kiến tạo không gian phát triển và tuyệt đối chấp hành đầy đủ các quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Chính phủ

Kỳ họp Quốc hội tới đây Chính phủ dự kiến trình khoảng 45 dự án luật, nghị quyết.

Cùng với đó, Thủ tướng quán triệt quan điểm phải phòng ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; quyết tâm xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, được nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe các ý kiến người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về: thời hạn sử dụng nhà chung cư; các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm…

Thủ tướng yêu cầu cần quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền; quy định ngăn ngừa các hành vi đầu cơ; báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng…

Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các dự án luật; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ảnh: Chính phủ

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế, đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững.

Dự thảo luật cần xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm...

Về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá hợp nhất thực chất quy trình ngân sách nhà nước và đầu tư công, khắc phục triệt để giao thoa, chồng chéo, giảm tầng nấc và thủ tục.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát bảo đảm thể chế đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần hoàn thiện chính sách ưu đãi vượt trội, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút dự án chất lượng cao, công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ; xử lý dứt điểm chồng chéo với pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đấu thầu và môi trường…

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật liên quan.

Giải quyết vấn đề thiếu SGK và cung ứng suất ăn học đường

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội, Thủ tướng giao các bộ tập trung kiến nghị xử lý ngay một số khó khăn, bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh: Chính phủ

Trong đó, Thủ tướng định hướng về công khai các biện pháp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể trình Quốc hội vào cuối năm nay để tăng lòng tin của doanh nghiệp vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó tiếp tục yên tâm để mở rộng sản xuất.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ GD-ĐT phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Về cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phải trao đổi, làm việc với các địa phương.

Theo Thủ tướng, đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, đề nghị các Bí thư, Chủ tịch và Ban thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh.