Thủ tướng: Xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9.2026. Ảnh: chinhphu.vn

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội, mà trước hết là quyết tâm, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm rất lớn của Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trên cơ sở các kết quả đạt được của 8 tháng, cần tiếp tục đánh giá tình hình, làm việc với các địa phương, tham mưu các Phó Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đưa các dự án tồn đọng, kéo dài đi vào hoạt động, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ, năng lượng…

Cùng với đó, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trực tiếp chỉ đạo, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương đánh giá rất kỹ tình hình, diễn biến, đặc biệt là điều hành giá xăng dầu, điện…

Về đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và xử lý tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, các Bộ phải tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc chưa được xử lý triệt để.

Bộ Tài chính, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan, địa phương đánh giá kỹ sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu; tiếp tục rà soát và đánh giá tổng thể tình hình doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung kiến nghị xử lý ngay một số khó khăn, bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là công khai các biện pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp có thể trình Quốc hội vào cuối năm nay để tăng lòng tin của doanh nghiệp vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó tiếp tục yên tâm để mở rộng sản xuất.

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Công Thương tiếp tục bám sát tình hình, đảm bảo việc dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung. Bộ Công Thương khẩn trương trình đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công thương trình đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo cắt giảm các khâu trung gian và tăng cường chất lượng, hiệu quả của cung ứng điện.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp tục chỉ đạo, Bộ GD&ĐT phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phải trao đổi, làm việc với các địa phương, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm của các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, đề nghị Bí thư, Chủ tịch và Ban Thường vụ phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Liên quan lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục chỉ đạo, Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát rất kỹ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực y tế, tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả nhất, không tạo kẽ hở cho vi phạm, chấm dứt lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế, để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc và thiết bị y tế với giá phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã cho ý kiến về các dự án luật, nghị quyết: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến xác đáng của Thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và kết luận tại Phiên họp; khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án luật, nghị quyết để lấy ý kiến Thành viên Chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách trước ngày 21.9.2026; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết được biểu quyết thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

"Yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; quyết tâm xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước", Thủ tướng phát biểu.

Chính phủ cơ bản thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu và định hướng hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, Thủ tướng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng tập trung tối đa mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các dự án Luật đã được Chính phủ cho ý kiến, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đối với các dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các nghị định, thông tư quy định chi tiết 14 luật, 1 nghị quyết, không để tái diễn tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, phát sinh khoảng trống pháp lý.