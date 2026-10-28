Thủ tướng: Việt Nam mong muốn đối tác quốc tế 'đầu tư cùng Việt Nam'

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng tầm hội nhập

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến TP.HCM tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 – Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu;

Đồng thời trân trọng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, góp phần xây dựng diễn đàn trở thành không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Theo Thủ tướng, các hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong hai ngày qua thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung, các trọng tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng quan trọng như TP.HCM nói riêng; đồng thời mở ra nhiều cơ hội kết nối, tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026.

Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn đặt ra câu hỏi có ý nghĩa thời đại: Trong bối cảnh toàn cầu chứng kiến nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, các quốc gia cần hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng, vượt qua thách thức mà còn chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn?

Thủ tướng nhận định, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng to lớn.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chiến tranh, xung đột tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, dẫn tới xu hướng đa cực, điều chỉnh chính sách, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng mạnh mẽ. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu.

Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, Thủ tướng nhấn mạnh: “Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương”.

Theo đó, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể, kết nối thị trường, nguồn lực, tri thức, công nghệ và con người là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, đồng thời nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc và biến động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), tại phiên đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026.

Thủ tướng cũng lưu ý, hợp tác không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Đề cập tiến trình đổi mới của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, Việt Nam từ một đất nước còn nhiều khó khăn đã vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển năng động, điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới".

Thủ tướng cho biết, giai đoạn 2026–2030 được xác định là giai đoạn mang tính bản lề, với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Việt Nam xác lập lộ trình đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Cùng với đó là phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải được nâng lên tầm cao mới. Theo đó, “tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế”.

Thủ tướng phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 (AEF 2026), với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới, hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển, nhằm mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng.

Đồng thời, Việt Nam triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo lao động chất lượng cao; khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Bốn đề xuất hợp tác với quốc tế

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo, cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển và động lực tăng trưởng mới.

Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ “đầu tư tại Việt Nam” mà còn “đầu tư cùng Việt Nam”; không chỉ “sản xuất tại Việt Nam” mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Tại diễn đàn, Thủ tướng đề xuất bốn nội dung cụ thể để các bên cùng trao đổi, thúc đẩy hợp tác.

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thủ tướng đối thoại trực tiếp ở diễn đàn.

Thứ hai, hợp tác đào tạo tài năng số và nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn. Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các “cơ sở thử nghiệm có kiểm soát”, tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung, định hình những cơ hội phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu.

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng, với sự đồng hành của WEF và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể và lâu dài.

"Chính phủ luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, đối với mỗi đề xuất khả thi, chúng tôi sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay – vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; và vai trò của khu vực tư nhân – cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo tham dự diễn đàn.

Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong trong đầu tư và đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức và giải pháp; các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác triển khai nguồn lực.

"Tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Tại diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao gắn với ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến thời điểm phát biểu đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm 2026 vượt 1.100 tỷ USD. Riêng trong tháng 10/2026, Việt Nam xuất siêu trên 5,7 tỷ USD. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong chín tháng đầu năm đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế. Trong đó, Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Tháng 7/2026, Việt Nam chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao.