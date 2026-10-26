Thủ tướng: Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào năng lượng, đường sắt

Chiều 26/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng tham dự, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan, do Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế, Phát triển và Công nghệ Ba Lan tổ chức.

Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, đứng thứ 36 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Lũy kế đến tháng 9/2026, Ba Lan có 35 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 412 triệu USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. (Ảnh: MOIT).

Quan hệ thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng nhận định, hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau. Để khai thác hiệu quả dư địa hợp tác, Bộ trưởng đề xuất hai bên phối hợp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và logistics; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng.

Đồng thời, phát huy các cơ chế hợp tác song phương, hoạt động xúc tiến thương mại và vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong kết nối đối tác, hỗ trợ triển khai các dự án cụ thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Ba Lan tại khu vực Trung và Đông Âu, cũng như của Việt Nam tại Đông Nam Á. Đây là điều kiện thuận lợi để hai nước kết nối thị trường, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác đầu tư.

Theo Thủ tướng, Ba Lan có thế mạnh trong các lĩnh vực dược phẩm, y tế, quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu, môi trường... Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển với nhiều chính sách ưu đãi. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về công nghiệp chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: MOIT).

"Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh rất cao. Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động", Thủ tướng nhấn mạnh.

3 lĩnh vực trọng tâm Ba Lan muốn hợp tác

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tập trung nâng cao chất lượng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp tháo gỡ rào cản về thể chế, thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường đối thoại doanh nghiệp và đa dạng hóa kết nối vận tải hàng không, đường biển, sớm nghiên cứu kết nối đường sắt để bổ sung cho tuyến vận tải đường biển Á - Âu truyền thống.

Đồng thời, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; cam kết hợp tác, đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường...

Khẳng định tinh thần "doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển", Thủ tướng cam kết Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả, ổn định, bền vững; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, cùng phát triển những dự án có giá trị kinh tế và sức lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: MOIT).

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất châu Á, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau, đặc biệt trong ba lĩnh vực hợp tác tiềm năng gồm dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; công nghiệp vũ trụ và công nghệ hiện đại.

Thủ tướng Ba Lan mong muốn doanh nghiệp hai nước không chỉ trao đổi công nghệ mà còn cùng phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế.

Theo ông Donald Tusk, hợp tác kinh tế song phương cần chuyển từ thương mại truyền thống sang liên kết đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Trong đó, doanh nghiệp Ba Lan đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và vốn; phía Việt Nam có lợi thế về hạ tầng sản xuất, am hiểu thị trường và khả năng mở rộng hoạt động trong khu vực.

Thủ tướng Ba Lan khẳng định Việt Nam có thể trở thành trung tâm hoạt động quan trọng của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN, trong khi Ba Lan là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU).