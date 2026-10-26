Thủ tướng Việt Nam, Ba Lan nêu định hướng khai mở dư địa hợp tác song phương

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tham dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Hội nghị do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ Ba Lan tổ chức, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Việt Nam - Ba Lan còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Hội nghị được tổ chức ngay sau khi Việt Nam - Ba Lan chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, dấu mốc thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng kỳ vọng hội nghị sẽ góp phần cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao thành những sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác có giá trị lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hiện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan. Trong đó, Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm trước; trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Về đầu tư, lũy kế đến tháng 9/2026, Ba Lan có 35 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 412 triệu USD, đứng thứ 36 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đánh giá những kết quả trên cho thấy quan hệ kinh tế hai nước đang phát triển tích cực. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến chuyển sâu sắc, chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững ngày càng cao, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, không chỉ trong trao đổi hàng hóa mà còn trong liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng vị trí quan trọng của Ba Lan tại Trung và Đông Âu và Việt Nam tại Đông Nam Á tạo điều kiện thuận lợi để hai nền kinh tế kết nối thị trường, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư.

Ba Lan có thế mạnh trong các lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghiệp quốc phòng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh, đường sắt, đóng tàu và môi trường. Trong khi đó, Việt Nam có năng lực chế biến, hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực dồi dào và mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác.

“Nếu kết nối tốt, hai nền kinh tế có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh rất cao. Mục tiêu phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước cùng quyết tâm hành động,” Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Một số định hướng lớn để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lên tầm cao mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Ba Lan lên tầm cao mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung nâng cao chất lượng hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực có hàm lượng khoa học, công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức Ba Lan hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng và công nghệ vũ trụ, Thủ tướng cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào những ngành có thế mạnh của Ba Lan, đồng thời phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Các dự án cần gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững và sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Cùng với việc mở rộng lĩnh vực hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách và thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh, hải quan, tiêu chuẩn, quy chuẩn… Các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý cần được phát huy, trong đó có Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hằng năm với sự tham gia của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp châu Âu, bao gồm Ba Lan.

Một định hướng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là thúc đẩy kết nối giao thông, vận tải để kết nối thị trường. Thủ tướng đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội; đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu đa dạng hóa kết nối hàng không, đường biển và khả năng kết nối đường sắt, bổ sung cho tuyến vận tải biển Á - Âu truyền thống.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị các bên tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và thực hiện kinh doanh bền vững. Thủ tướng đề nghị phía Ba Lan tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng; hai bên ưu tiên đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ và cam kết hợp tác, đầu tư dài hạn.

Khẳng định tinh thần “doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định và bền vững.

Việt Nam - Ba Lan có thể bổ sung cho nhau 'một cách hoàn hảo' về hợp tác kinh tế

Về phía Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất châu Á, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay, Việt Nam đã vươn lên thành trung tâm công nghiệp và xuất khẩu quan trọng, đồng thời đặt mục tiêu phát triển công nghệ hiện đại và gia tăng tỷ trọng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Trong khi đó, Ba Lan sở hữu nền công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do vậy, Thủ tướng cho rằng những kinh nghiệm và tiềm năng của hai nước có thể bổ sung cho nhau “một cách hoàn hảo”, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng gắn kết hơn.

Chỉ ra rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song Thủ tướng Ba Lan nhận thấy cơ cấu trao đổi thương mại vẫn chưa đồng đều và quy mô đầu tư qua lại chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế. Vì vậy, hai nước cần cùng nhau nỗ lực để gia tăng, đa dạng hóa thương mại, phát triển các hướng xuất khẩu mới và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Donald Tusk đề cập đến 3 lĩnh vực có triển vọng nổi bật trong hợp tác song phương Việt Nam - Ba Lan, bao gồm dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; ngành vũ trụ và công nghệ cao.

Trong lĩnh vực dược phẩm và y tế, Thủ tướng Donald Tusk đã dẫn ví dụ về tập đoàn dược phẩm Adamed. Ông cho rằng nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm của doanh nghiệp Ba Lan có thể kết hợp với năng lực của các chuyên gia Việt Nam và tiềm năng thị trường trong nước để hỗ trợ phát triển ngành dược phẩm Việt Nam.

Hai bên còn có thể mở rộng sang đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản xuất và xuất khẩu thuốc, sản phẩm y tế sang các thị trường khác trong khu vực. Theo ông, những dự án hợp tác này có khả năng tạo việc làm, củng cố năng lực sản xuất trong nước và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại.

Đối với công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, Thủ tướng Ba Lan cho biết các doanh nghiệp nước này đang phát triển những hệ thống thiết bị bay không người lái, công nghệ thông tin liên lạc, điện tử, quang điện tử và các giải pháp hỗ trợ an ninh. Nhiều công nghệ có thể được ứng dụng trong lĩnh vực dân dụng, giao thông vận tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông cho rằng hợp tác trong lĩnh vực này không nên chỉ giới hạn ở mua bán trang thiết bị, mà có thể mở rộng sang sản xuất, dịch vụ, đào tạo và phát triển công nghệ.

Với ngành vũ trụ và công nghệ hiện đại, Ba Lan có kinh nghiệm về công nghệ vệ tinh, điện tử, hệ thống quang học, phần mềm và phân tích dữ liệu. Trong khi đó, Việt Nam đang đầu tư phát triển năng lực vệ tinh và công nghệ vũ trụ. Hai bên có thể phối hợp nghiên cứu các giải pháp quan sát Trái Đất, phân tích dữ liệu vệ tinh và ứng dụng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, quản lý cơ sở hạ tầng, đặc biệt thông qua kết hợp công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng Donald Tusk cho rằng Việt Nam và Ba Lan cần chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

“Chúng ta muốn các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ cung cấp công nghệ cho nhau, mà còn cùng nhau phát triển các sản phẩm mới, phát triển năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế. Đây là cơ hội để xây dựng các mối liên kết công nghiệp hiện đại mang lại lợi ích cho cả hai phía,” Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ.

Ông nhấn mạnh định hướng quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, đó là chuyển đổi từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác đầu tư và công nghiệp sâu rộng hơn. Các doanh nghiệp Ba Lan có thể và sẽ đóng góp công nghệ, kinh nghiệm và nguồn vốn; trong khi các đối tác Việt Nam đóng góp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự am hiểu thị trường cũng như khả năng mở rộng khu vực.

Việt Nam không chỉ là thị trường hấp dẫn mà còn có thể trở thành trung tâm hoạt động quan trọng của doanh nghiệp Ba Lan tại ASEAN. Ngược lại, Ba Lan có thể là điểm đến cho doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng hoạt động tại Liên minh châu Âu.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, Thủ tướng Ba Lan kỳ vọng các cơ quan hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết những vấn đề đang cản trở đầu tư, thương mại. Ông cũng mong muốn doanh nghiệp hai bên chủ động chia sẻ kế hoạch đầu tư, nhu cầu hỗ trợ và kỳ vọng đối với đối tác, qua đó hình thành những dự án hợp tác cụ thể.