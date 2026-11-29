Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm kiêm nhiệm Vanuatu và Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat. (Nguồn: TTXVN)

Hơn bốn thập niên vun đắp tình hữu nghị

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Vanuatu trong hơn bốn thập niên qua được vun đắp trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình và đề cao vai trò của luật pháp quốc tế. Mặc dù trải qua những chặng đường lịch sử khác nhau, hai dân tộc đều thấu hiểu giá trị của độc lập, tự chủ và cùng chia sẻ khát vọng phát triển.

Một điểm tựa đặc biệt trong quan hệ hai nước là sự gắn kết giữa nhân dân, bắt nguồn từ lịch sử hình thành cộng đồng người Việt tại Vanuatu. Những người Việt đầu tiên đã đến Tân Đảo, tức Vanuatu ngày nay, từ những năm 1920 để làm việc tại các đồn điền. Theo một số tư liệu, có thời kỳ cộng đồng người Việt tại đây chiếm gần 10% dân số Vanuatu.

Trải qua những biến động của lịch sử, phần lớn bà con đã hồi hương. Cộng đồng người gốc Việt tại Vanuatu hiện không đông, song đã hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước này và vẫn gìn giữ tình cảm với quê hương. Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt là nhịp cầu tình cảm, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trên lĩnh vực chính trị-đối ngoại, Việt Nam và Vanuatu duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đồng thời phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF). Hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về hòa bình, an ninh, luật pháp quốc tế và phát triển bền vững.

Sự gắn kết giữa hai nước còn được thể hiện qua hợp tác giáo dục-đào tạo. Hiện có khoảng 160 sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam trong các lĩnh vực như y sinh, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, môi trường, hàng hải và thủy sản. Phần lớn các em được Chính phủ Vanuatu cấp học bổng, bên cạnh một số sinh viên nhận học bổng từ các trường đại học Việt Nam hoặc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Khi trở về nước, các sinh viên sẽ mang theo kiến thức, kỹ năng và những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của Vanuatu, đồng thời tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong khi đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Khoảng cách địa lý, thiếu kết nối vận tải trực tiếp, hạn chế về thông tin thị trường và cơ hội tiếp xúc giữa doanh nghiệp hai nước là những trở ngại cần tháo gỡ. Phần lớn hàng hóa Việt Nam xuất sang Vanuatu hiện vẫn phải qua bên thứ ba, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, mở ra dư địa hợp tác đáng kể. Việt Nam có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy sản, lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ và đào tạo, trong khi Vanuatu có tiềm năng về nông sản đặc sản, hải sản, du lịch sinh thái và tài nguyên biển.

Chuyến thăm mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Đối với Vanuatu, chuyến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại “là bạn với tất cả các nước”, đa dạng hóa các đối tác kinh tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng có lợi và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Đối với Việt Nam, đây là cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị với Vanuatu, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với khu vực Nam Thái Bình Dương, tìm kiếm cơ hội kết nối và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam, sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman năm 2014. Sau hơn một thập niên, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương.

Trước đó, vào tháng 1/2026, trong chuyến thăm cá nhân tới Việt Nam, Thủ tướng Jotham Napat đã gặp gỡ, động viên lưu học sinh Vanuatu tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hà Nội, đồng thời tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Vanuatu đối với phát triển nguồn nhân lực và học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức lần này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chuyển đổi số đang đặt ra nhiều thách thức chung. Trước những biến động đó, các quốc gia vừa và nhỏ càng cần tăng cường hợp tác, phối hợp lập trường và cùng đóng góp vào việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam về độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, những quốc gia có tiếng nói ngày càng quan trọng trong giải quyết một số vấn đề toàn cầu, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương. Vanuatu là một trong những quốc gia đi đầu trong các nỗ lực này.

Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Jotham Napat sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam; thăm một số địa phương, cơ sở kinh tế, giáo dục tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và lưu học sinh Vanuatu.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp hai bên thống nhất những định hướng hợp tác lâu dài, trao đổi về tầm nhìn phát triển quan hệ trong những năm tới, củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa tình cảm hữu nghị thành những chương trình hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

Một kết quả quan trọng được kỳ vọng là tạo dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn để mở rộng hợp tác. Hai bên dự kiến ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, góp phần tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn và tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan chức năng hai nước. Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi về việc xúc tiến đàm phán các thỏa thuận chuyên ngành trong giáo dục, nghề cá, kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.

Khai thác tiềm năng, hướng tới hợp tác cùng có lợi

Trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể, nông nghiệp và thủy sản được Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá có triển vọng đáng kể. Với kinh nghiệm trong trồng lúa, nuôi trồng, chế biến thủy sản và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao sinh kế cho người dân Vanuatu.

Cùng với đó, hai nước cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, khai thác tiềm năng hợp tác du lịch và mở rộng giao lưu nhân dân. Đây là những lĩnh vực Đại sứ kỳ vọng sẽ được thúc đẩy, góp phần khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Trên bình diện đa phương, Đại sứ kỳ vọng Việt Nam và Vanuatu tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các thể chế đa phương, qua đó đóng góp thiết thực hơn vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Jotham Napat, theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hữu nghị đã qua, mà quan trọng hơn là cùng xác định những ưu tiên và định hướng hành động cho tương lai. Đại sứ tin tưởng, với tình hữu nghị truyền thống, sự quan tâm của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Vanuatu sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.