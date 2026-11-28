Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Ông Jotham Napat đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Vanuatu từ tháng 2/2025. Trước đó, từ ngày 13-25/1/2026, Thủ tướng Jotham Napat và Phu nhân đã có chuyến thăm cá nhân tới Việt Nam, trong đó có hoạt động gặp gỡ các sinh viên Vanuatu đang theo học tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Vanuatu hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3/3/1982 - 3/3/2027), đồng thời còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản và giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu Jotham Napat. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Vanuatu

Vanuatu là quốc đảo nằm ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, phía đông Australia. Quốc gia này này có diện tích khoảng 12.200 km², dân số khoảng 345.000 người và thủ đô là Port Vila.

Địa hình Vanuatu chủ yếu là đồi núi, với khoảng 75% diện tích đất đai được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và nhiều núi lửa vẫn đang hoạt động. Quốc đảo này có nguồn tài nguyên phong phú về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đặc biệt là cá ngừ, cá hồng và tôm hùm.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Vanuatu gồm thủy sản, hạt có dầu, cacao, cùi dừa, thịt bò và gỗ. Trong khi đó, nước này có nhu cầu nhập khẩu lớn đối với máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận tải, thực phẩm, dầu mỏ, hóa chất, sản phẩm y tế và vật liệu xây dựng.

Chính phủ Vanuatu đang thúc đẩy chuyển đổi từ mô hình sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, trong đó xác định ba lĩnh vực ưu tiên là ngư nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Vanuatu

Việt Nam và Vanuatu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3/3/1982. Trong hơn bốn thập kỷ qua, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Vanuatu, trong khi Vanuatu đặt Tổng Lãnh sự quán tại TP HCM.

Hai nước đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Năm 1997, Thủ tướng Vanuatu Serge Vohor tới Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội.

Tháng 10/2014, Thủ tướng Vanuatu Joe Natuman thăm chính thức Việt Nam. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman, hai nước đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác kỹ thuật và Phát triển. Văn kiện này được gia hạn vào tháng 10/2019, có cơ chế tự động gia hạn mỗi 5 năm và hiện vẫn còn hiệu lực.

Về kinh tế, thương mại, Việt Nam và Vanuatu còn nhiều dư địa mở rộng trao đổi hàng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Vanuatu gồm gạo, thịt, thủy sản và sản phẩm sứ. Tháng 4/2023, Việt Nam đã xuất khẩu thành công 10 container gạo ST25 sang quốc đảo này.

Giáo dục - đào tạo đang trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tháng 10/2024, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Vanuatu Simil Johnson Youse thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tìm hiểu những lĩnh vực đào tạo thế mạnh của Việt Nam như nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại - đầu tư, công nghệ thông tin, du lịch và phát triển nguồn nhân lực.

Tháng 1/2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Vanuatu Bergmans Iati thăm Việt Nam, ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với nhiều trường đại học tại TP HCM, Nha Trang và Hải Phòng. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hai nước cũng ký các bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục vào tháng 1 và tháng 2/2025.

Trong năm 2025, Vanuatu đã cử 86 sinh viên sang học tập tại 8 cơ sở giáo dục - đào tạo của Việt Nam. Năm 2026, Vanuatu dự kiến cử thêm 120 sinh viên sang Việt Nam học tập.

Hiện Vanuatu có khoảng 30-40 người Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba và vài trăm người gốc Việt. Hội Ái hữu Việt Nam tại Vanuatu, được thành lập từ năm 2001, là tổ chức nòng cốt tập hợp cộng đồng người Việt tại quốc đảo này, thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng.

Tùng Dương