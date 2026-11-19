Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và cán bộ quản lý giáo dục tham dự buổi gặp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)