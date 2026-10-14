Thủ tướng và các đồng chí nguyên lãnh đạo trực tiếp di chuyển hài cốt liệt sĩ

Như tin đã đưa, sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để an táng. Đợt xe đầu tiên xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14/10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp nhang viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BTC

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trực tiếp di chuyển hài cốt Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền TPHCM viếng các Anh hùng liệt sĩ trước khi khởi hành về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Các Anh hùng liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng trước khi về nơi an nghỉ.