Thủ tướng: Ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có năng lực cạnh tranh phát triển thành thương hiệu riêng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Tổ 3 (Ảnh: Quang Vinh)

Đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh

Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Phát biểu tại Tổ 3 (gồm các Đoàn: TP. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đến những nhóm nội dung lớn của dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, hoạt động phát triển hệ sinh thái, thử nghiệm có kiểm soát trong ngành công nghiệp văn hóa. Đặc biệt là phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, thử nghiệm có kiểm soát.

Theo Thủ tướng, việc Nhà nước đầu tư và hỗ trợ hình thành các phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa là chính sách cần thiết để tạo công cụ hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo, phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ của các chủ thể sáng tạo, đặc biệt là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các tài nguyên về văn hóa.

Về nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa, như thu hút nhân lực, Thủ tướng nhìn nhận, những quy định về thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân và chuyên gia, nhà giáo trong phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, về hạ tầng công nghiệp văn hóa như công trình, thiết chế phục vụ công nghiệp văn hóa; tổ hợp sáng tạo văn hóa; cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; cơ chế tổ chức hoạt động, sự kiện trong tổ hợp sáng tạo văn hóa và cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; sử dụng không gian công cộng cho hoạt động công nghiệp văn hóa được đề cập trong dự thảo Luật là những thiết chế mới để tạo lập hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng yêu cầu, việc thiết lập hạ tầng văn hóa phải đặt ra những yêu cầu về bảo vệ di sản, giữ gìn cảnh quan môi trường, quản lý phù hợp với sức chịu tải; đồng thời bảo đảm sự tham gia, hưởng lợi chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo của địa phương.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, thị trường công nghiệp văn hóa như sản phẩm công nghiệp văn hóa có bản sắc văn hóa Việt Nam, sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm, hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã công nghiệp văn hóa; hoạt động phát triển thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, sàn giao dịch công nghiệp văn hóa và hỗ trợ phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa là những chính sách rất quan trọng trong dự thảo Luật, thể hiện sự chuyển biến trong tư duy phát triển công nghiệp văn hóa. Chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa sang kết hợp hài hòa giữa phát huy giá trị văn hóa với khai thác tiềm năng kinh tế. Đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Nêu ví dụ, một sản phẩm điện ảnh, hoạt hình, trò chơi điện tử có thể khai thác được trên rất nhiều nền tảng và nhiều thị trường, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực liên quan như du lịch, thương mại, dịch vụ công nghệ số, Thủ tướng cho hay, cần những chính sách ưu tiên lựa chọn sản phẩm văn hóa có trọng tâm, trọng điểm và năng lực cạnh tranh, phát triển thành thương hiệu riêng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm

Về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chung là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong dự thảo Luật, Chính phủ đã đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới, như là quản lý theo nguy cơ, tức là theo rủi ro, theo chuỗi, chuyển đổi số và đặc biệt là một đầu mối quản lý thống nhất. Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dưới địa phương là Sở Y tế; dưới xã sẽ có phòng Văn hóa - Xã hội, trong đó sẽ phải bổ sung nhân sự để chuyên về lĩnh vực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đề cập đến cơ chế hậu kiểm, Thủ tướng nêu vấn đề, quy định như thế nào về tần suất kiểm tra. “Hiện nay dựa vào hậu kiểm nhưng doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn. Chúng ta kiểm soát sau như thế nào, đồng thời với việc đó là tần suất để lấy mẫu, kiểm tra, kiểm định là rất quan trọng. Ở đây không chỉ có trách nhiệm của mỗi cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Y tế hay Sở Y tế mà đòi hỏi có sự tham gia của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các doanh nghiệp sản xuất trong ngành lĩnh vực về an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng phải đấu tranh mạnh mẽ với những sản phẩm vi phạm quy chuẩn vì nó liên quan đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng”, Thủ tướng chỉ rõ và đề cập đến sự tham gia, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, ý kiến phản ánh của người dân cần phải được xử lý để đảm bảo xử lý nhanh, trong những trường hợp cấp bách thì phải đình chỉ, tạm dừng việc sản xuất. Những nội dung đó cần phải được tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa trong nghị định và văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Thủ tướng thông tin, để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước ở mức độ phù hợp, dự thảo Luật bổ sung quy định về nghĩa vụ thông báo thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động giám định để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố. Đồng thời, dự thảo Luật cũng sẽ được nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Nhất là các vấn đề về chuyển giao các chức năng quản lý nhà nước, nhiệm vụ về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, bảo đảm kế thừa sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có và không gây những vấn đề liên quan đến ách tắc trong việc tổ chức thực hiện và bảo đảm các hoạt động hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.