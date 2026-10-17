Thủ tướng ủng hộ mở rộng hợp tác dầu khí, phát triển hạ tầng LNG và kết nối lưới điện khu vực

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (PETRONAS) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp ông Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (PETRONAS), nhân dịp đoàn công tác của tập đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của PETRONAS trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Malaysia, đặc biệt là quan hệ hợp tác bền chặt, hiệu quả giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và PETRONAS trong hơn 30 năm qua.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò điều phối của PETRONAS và sự tham gia tích cực của PTSC - đơn vị thành viên của Petrovietnam trong Dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, hợp tác giữa hai tập đoàn đã góp phần hỗ trợ các mục tiêu về an ninh năng lượng, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như khu vực châu Á, trở thành biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài và cùng có lợi.

Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc duy trì ổn định Dự án khai thác dầu khí Lô PM3-CAA tại khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia. Đây là một trong những dự án hợp tác đặc biệt thành công, với sản lượng khai thác cộng dồn đạt 250 triệu thùng dầu và 43 tỷ m3 khí, tổng doanh thu hơn 25 tỷ USD.

Dự án hiện giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ.

Khẳng định thúc đẩy hợp tác giữa Petrovietnam và PETRONAS cũng là nội dung quan trọng trong các cuộc trao đổi với Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ PETRONAS tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với những lô mở trên thềm lục địa Việt Nam.

Việc hợp tác phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Ông Tengku Muhammad Taufik cho biết PETRONAS mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, cùng Petrovietnam và các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác, thực hiện tầm nhìn chung - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến dầu khí, điện lực, đầu tư, đất đai; điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và cắt giảm mạnh thủ tục, quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án điện, năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện rất lớn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao vai trò điều phối của PETRONAS và sự tham gia tích cực của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Petrovietnam, trong Dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS).

Khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ dự án, Thủ tướng nhấn mạnh đây là biểu tượng của hợp tác kết nối năng lượng khu vực, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Lưới điện ASEAN.

Chúc mừng Petrovietnam và PETRONAS và ký kết Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA), Thủ tướng đánh giá thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới, chuyển từ hợp tác theo từng dự án sang liên minh chiến lược trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia.

Thủ tướng đề nghị hai tập đoàn sớm đưa cơ chế điều phối chung vào hoạt động, cụ thể hóa thỏa thuận bằng các chương trình, dự án hợp tác thực chất, hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Về phía PETRONAS, ông Tengku Muhammad Taufik khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Petrovietnam và các đối tác Việt Nam, nhất là triển khai Thỏa thuận Liên minh Chiến lược và dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore.

PETRONAS cũng mong muốn mở rộng hợp tác cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên cơ sở các hợp đồng dài hạn; phối hợp với Petrovietnam và doanh nghiệp Việt Nam phát triển hạ tầng LNG, đồng thời thúc đẩy các chuỗi giá trị năng lượng mới như điện gió, hydrogen, hệ thống thu hồi và lưu trữ carbon và chuyển giao công nghệ.

Các định hướng hợp tác này nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng với giá thành phù hợp, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và Malaysia.