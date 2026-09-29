Thủ tướng: Tuyệt đối không để lợi ích nhóm, lợi ích ngành chi phối xây dựng pháp luật

Chiều 29/9, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì Hội nghị - Ảnh: CP

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phối hợp để nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 2 rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn được quy trình trong một kỳ họp, những nội dung phải thông qua trong nhiều kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Chủ tịch Quốc hội cho rằng công tác phối hợp giữa hai Đảng ủy không chỉ là phối hợp hành chính mà còn về trách nhiệm chính trị.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 trách nhiệm": Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các chủ thể cần cộng đồng trách nhiệm ngay từ đầu; "3 trách nhiệm" đó phải gặp nhau ở mục tiêu là quyết sách cuối cùng phải đúng, phải khả thi và tạo ra giá trị phát triển.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua Hội nghị này, quan hệ phối hợp thực chất giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ được nâng lên một bước - Ảnh: CP

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 kỷ luật": Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhấn mạnh người dân, doanh nghiệp đang chờ chính sách, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua Hội nghị này, quan hệ phối hợp thực chất giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ được nâng lên một bước, từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách, từ xử lý việc sang quản trị toàn bộ tiến độ xây dựng luật pháp ở Kỳ họp thứ 2, làm tiền đề cho các kỳ họp tiếp theo; cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân về chất lượng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng; nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; có những vấn đề mới, khó, phức tạp, còn ý kiến khác nhau.

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua.

Tinh thần là: chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu, xử lý dứt điểm từng vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau Kỳ họp triển khai được ngay. Vấn đề đã rõ thì thống nhất ngay; vấn đề còn ý kiến khác nhau thì phải chủ động phối hợp trao đổi, làm rõ để xác định phương án và thời hạn xử lý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị - Ảnh: CP

Trên cơ sở rà soát của các bộ và yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét một số nội dung về chương trình Kỳ họp thứ 2 và quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ trong thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự án luật, nghị quyết dự kiến được trình Quốc hội tại Kỳ họp.

Ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai Ban Thường vụ Đảng ủy phải đề cao trách nhiệm chính trị, chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội về những quyết định của mình.

Đồng thời, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ phải tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật;

Đồng thời, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở trong các dự thảo, quy định thì kịp thời, chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ trong quá trình rà soát, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.