Thủ tướng: Từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở các ngành, các cấp

4 cơ hội lớn cho thanh niên

Thủ tướng Lê Minh Hưng chiều nay đối thoại với thanh niên, với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chương trình đối thoại với thanh niên. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc đối thoại, giảng viên Phạm Huy Hiệu, Giám đốc Nghiên cứu và Đổi mới thuộc trường Đại học VinUni đặt câu hỏi đến Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: “Trong bối cảnh hôm nay, trong một kỷ nguyên mới đang thay đổi, đâu sẽ là những cơ hội và đâu là cơ hội lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam để có thể làm việc, cống hiến, để lại dấu ấn đậm nét của thế hệ mình?”.

Chương trình gặp mặt, đối thoại với thanh niên hôm nay là một dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng, các bộ trưởng lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước. Đây cũng là dịp thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cá nhân Thủ tướng với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ căn dặn "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên". Trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn tiên phong với những thay đổi quan trọng để đất nước phát triển hơn, mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội".

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay có một mùa xuân rất đặc biệt, được trưởng thành trong thời kỳ đất nước phát triển, đổi mới và đang có những khát vọng vươn lên rất mạnh mẽ.

“Đấy là mùa xuân đặc biệt của các bạn, các bạn vô cùng may mắn và có những cơ hội rất lớn để cống hiến, trưởng thành”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, mỗi thế hệ để lại những dấu ấn riêng và thế hệ các bạn trẻ ngày nay sẽ là những người tiếp bước câu chuyện cho đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và kiến thức của mình.

Cho rằng chưa bao giờ các bạn trẻ có được cơ hội lớn như bây giờ, Phó Thủ tướng chia sẻ, trao đổi và nhận diện 4 cơ hội lớn.

Cơ hội thứ nhất đến từ khát vọng phát triển đất nước, từ những quyết sách chiến lược mở đường cho tương lai. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo đó, nhiều chủ trương lớn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước mở đường, khơi thông cho sự phát triển.

Tinh thần Đại hội 14 vừa qua, với 11 nghị quyết chiến lược đặc biệt và quan trọng của Bộ Chính trị, thể hiện rất rõ những chiến lược phát triển trên từng lĩnh vực, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực, nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Chính phủ

“Chưa bao giờ các chủ trương lớn của Đảng được thể hiện rõ như bây giờ và Chính phủ cũng rất kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để khơi thông mọi nguồn lực cho đất nước. Đây là cơ hội lớn nhất, một không gian vô cùng lớn để các bạn trẻ tiếp cận và tham gia cống hiến”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cơ hội thứ hai chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là cơ hội rất lớn, là không gian rất lớn để các bạn trẻ được thử thách, trải nghiệm.

Phó Thủ tướng nhắn nhủ: Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Sau đó bằng năng lực, trình độ, trí tuệ và kiến thức của mình, các bạn làm những việc lớn hơn.

"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, khi ý chí của chúng ta được bắt đầu từ lời dạy của Bác Hồ, tôi tin các bạn sẽ trực tiếp tham gia vào sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tôi rất muốn các bạn hãy là lực lượng tiên phong, đi đầu. Không nên hỏi thế giới có gì mới, chúng ta hãy dám làm những việc khó, việc mới để Việt Nam có thể tạo ra những giá trị mới, mang thương hiệu Việt Nam và "Make in Vietnam", bắt đầu từ chính các bạn trẻ”, Phó Thủ tướng kỳ vọng.

Cơ hội thứ ba, theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà là chưa bao giờ đất nước chúng ta hội nhập sâu và có vị thế trên thế giới tốt như ngày hôm nay. Đây là cơ hội để các bạn bước ra thế giới. Thế giới phẳng, không còn ranh giới, tri thức có thể tiếp cận chỉ trong giây lát và các bạn trẻ có thể mở rộng tầm nhìn ra toàn cầu.

“Chúng ta đem tri thức của thế giới về Việt Nam và mang những tinh hoa của Việt Nam ra thế giới, tạo ra sự kết nối. Nhưng chúng ta vẫn giữ được cốt cách, bản sắc của người Việt Nam: Ý chí Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam. Chắc chắn đây là cơ hội rất tốt để phát huy năng lực và xu thế trở thành công dân toàn cầu”, Phó Thủ tướng gửi gắm.

Cơ hội thứ tư là thực tiễn cuộc sống hôm nay, những khó khăn của đất nước, mục tiêu tăng trưởng hai con số...

“Các bạn hãy coi đó là một không gian lớn để chúng ta được thử thách, trải nghiệm và khẳng định mình. Có thể đến những vùng miền núi sâu xa chia sẻ với bà con, vùng đặc biệt khó khăn giúp đỡ những người yếu thế, hay lan tỏa với cộng đồng những điều tử tế”, Phó Thủ tướng gợi mở.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và gửi gắm vào các bạn trẻ bằng câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên".

Có chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ

Phát biểu kết lại cuộc đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước…”.

Thủ tướng nhắc lại kết quả của cuộc sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh và xã, phường trên quy mô lớn có sự đóng góp, tham gia của nhiều lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng thanh niên.

Một kết quả khác được Thủ tướng nhắc đến, là các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với tổng giá trị đầu tư lên tới hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên đã khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

Thủ tướng dẫn chứng, nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ 67,9% so với năm 2025, lọt vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á...

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn cho rằng, sự phát triển của thanh niên Việt Nam vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, đặc biệt là trách nhiệm với tương lai của dân tộc, đất nước.

Nổi lên là tình trạng thanh niên lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và tới đây có nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo, làm hạn chế tư duy tìm tòi… Vì vậy, thanh niên tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, song cần chú ý nguy cơ lạm dụng, phụ thuộc vào công nghệ.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng lưu ý thanh niên cũng cần nắm bắt xu thế phát triển để có sự chuẩn bị riêng cho mình.

Thủ tướng cũng nhắc đến sự cần thiết phải xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

“Trong bối cảnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam cần xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, không ngừng trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để biến nguy thành cơ, biến thách thức thành động lực bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nhắn nhủ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thanh niên phải tham gia giải được những bài toán lớn đặt ra trên các lĩnh vực, nhất là phải có các công nghệ chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu có chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và đặt trọn niềm tin vào thanh niên; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.