Thủ tướng Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất với Nga

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến thành phố St. Petersburg (Nga), ngày 20/10, để tham dự cuộc gặp thường kỳ lần thứ 31 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ở thành phố St. Petersburg, Thủ tướng Lý Cường cho biết, quan hệ Trung Quốc-Nga duy trì đà phát triển ổn định và năng động, bất chấp tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga trong thời đại mới, hướng tới đạt thêm những kết quả hợp tác thiết thực.

Thủ tướng Trung Quốc cho hay, năm 2026 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp Trung Quốc-Nga và 25 năm ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo ông, Bắc Kinh và Moscow đã từng bước xây dựng quan hệ dựa trên nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Lý Cường đến St. Petersburg ngày 20/10 theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin để tham dự cuộc gặp thường kỳ lần thứ 31 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước.

Cuộc hội đàm diễn ra ngày 21/10 tại Thư viện Tổng thống Boris Yeltsin, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao Nga.

(theo Tân Hoa xã)