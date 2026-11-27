Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Tham dự sự kiện còn có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính cùng đại diện các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, tổ chức và định chế tài chính quốc tế, các thành viên thị trường.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Thủ tướng đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho UBCKNN. Thủ tướng cũng thực hiện nghi thức đánh cồng "30 năm vững niềm tin – vươn tầm phát triển" và cùng các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu chứng kiến lễ ra mắt hai hệ thống thông tin công nghệ quan trọng là kho dữ liệu và giám sát tổng thể thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: BTC

Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết, ngày 28/11/1996, UBCKNN được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức diễn ra với hai cổ phiếu niêm yết. Đến năm 2004, UBCKNN được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Sau 30 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025. Số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt 14 triệu, thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên.

Đặc biệt, ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell. Theo Chủ tịch UBCKNN, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành thị trường.

"Việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là một lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự phát triển của đất nước," bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo Chủ tịch UBCKNN, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu về nguồn lực vốn ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi ngành chứng khoán tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi.

Cùng với đó là phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch trong công bố thông tin, chủ động hội nhập và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

"Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung và dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế," Chủ tịch UBCKNN cho biết.

Bà Vũ Thị Chân Phương khẳng định ngành chứng khoán sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế và sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho UBCKNN. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

"Giai đoạn phát triển mới mang đến cho Việt Nam cả cơ hội lẫn trách nhiệm"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đánh giá, việc thành lập UBCKNN cách đây 30 năm là bước đi mang tính quyết định hướng tới xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch, vận hành dựa trên các quy tắc.

Qua ba thập kỷ, ngành chứng khoán đã trở thành một trụ cột trong cấu trúc tài chính của Việt Nam khi kiên trì ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm tính liêm chính của thị trường và ổn định hệ thống.

Theo ông Jean-Paul Servais, những nỗ lực này đã củng cố niềm tin trong nước, đồng thời đưa thị trường vốn Việt Nam trở thành một thành viên được tôn trọng trong cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh các thị trường ngày càng liên kết sâu rộng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xuyên biên giới, ghi nhận những đóng góp tích cực của UBCKNN kể từ khi trở thành thành viên chính thức của IOSCO vào năm 2001.

Việc UBCKNN tham gia Biên bản ghi nhớ đa phương (MMOU) năm 2013 và Biên bản ghi nhớ đa phương về giám sát trong khu vực năm 2025 cho thấy những bước tiến trong hợp tác giám sát quốc tế. Các khuôn khổ hợp tác này cho phép cơ quan quản lý chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác thực thi pháp luật, giám sát, điều tra các hành vi sai phạm và bảo vệ nhà đầu tư xuyên biên giới.

Chủ tịch IOSCO Jean-Paul Servais phát biểu chúc mừng ngành chứng khoán Việt Nam. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Chủ tịch Hội đồng quản trị IOSCO cũng chúc mừng Việt Nam về quá trình hiện đại hóa toàn diện khung pháp lý và thị trường. Đây là những yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Theo ông Jean-Paul Servais, những bước đi của Việt Nam phù hợp với các trọng tâm của IOSCO về quản lý chủ động, thực thi hiệu quả các chuẩn mực, phát triển thị trường vốn và bảo vệ nhà đầu tư.

"Giai đoạn phát triển mới mang đến cho Việt Nam cả cơ hội lẫn trách nhiệm. Một thị trường chứng khoán có sức chống chịu tốt, được quản trị hiệu quả sẽ là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế bền vững," ông Jean-Paul Servais nói. Ông cũng khẳng định IOSCO sẵn sàng tiếp tục duy trì quan hệ đối tác và hợp tác chặt chẽ với UBCKNN nhằm nâng cao năng lực giám sát, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào hệ sinh thái tài chính toàn cầu.