Thủ tướng trải lòng về Hội An

Tối 24/3, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hội An (Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng nhân dân Hội An hai câu thơ ứng khẩu, thể hiện tình cảm 'ngập tràn trong tim'.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hội An. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng vui mừng trước sự thay đổi hằng ngày của đô thị cổ, thành phố du lịch nổi tiếng Hội An và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An đạt được trong 10 năm qua.

Năm 2017, hơn 3,2 triệu lượt du khách đến Hội An, tăng gần 200% so với 10 năm trước và ngành du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 70% tổng giá trị sản xuất của thành phố.

Thủ tướng cho rằng Hội An tiếp tục được bè bạn gần xa yêu mến, thương hiệu du lịch Hội An ngày càng được khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới.

Với tình cảm dành cho Hội An, Thủ tướng tặng nhân dân Hội An hai câu thơ ứng khẩu: “Hôm nay về lại Hội An/ Tình người, tình đất ngập tràn trong tim”.

Thủ tướng cho biết viết về Hội An, nhà Sử học Trần Quốc Vượng đã từng nhận định Hội An là nơi hội thủy, hội nhân, hội văn. Từ rạng đông lịch sử của mình, người Hội An thay vì bế quan tỏa cảng đã sẵn sàng mở cửa đón gió muôn phương, biến nơi đây thành đất lành của "những loài chim di trú".

Lịch sử, địa lý, phong thủy và phong hóa đã hình thành cho mỗi người dân nơi đây từ nhiều thế kỷ trước một bản lĩnh riêng, một tính cách riêng, với những phẩm chất đáng quý, đáng yêu, đáng nhớ.

Những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, những tài nguyên sinh thái và nhân văn, những tình cảm và niềm tin của mọi người dành cho Hội An chính là minh chứng hùng hồn.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, theo Thủ tướng, trong nhiều năm qua, chúng ta đã xác định mục tiêu xây dựng Hội An trở thành một thành phố sinh thái văn hóa du lịch. Chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình mục tiêu đó khi định hướng đã rõ, nhưng thực tiễn luôn biến động, Hội An phải gắn không gian văn hóa truyền thống với một sinh lực mạnh mẽ để phát triển du lịch bền vững hơn.

Phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu

Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn về phát triển Hội An. Đó là Hội An phải phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Với tiềm năng, lợi thế và uy tín, thương hiệu Hội An, một điểm đến hấp dẫn trong tam giác Di sản Văn hóa thế giới Huế - Hội An - Mỹ Sơn, với sự thuận lợi về giao thông, cả đường bộ, đường sông, đường biển; cùng với truyền thống mở cửa và khả năng chủ động hội nhập sâu rộng được tích lũy, được kế thừa suốt chiều dài lịch sử, thành phố Hội An hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng cho rằng một yêu cầu đặt ra cho Hội An là vừa kế thừa có chọn lọc những tinh hoa, tri thức, tinh thần cách mạng, kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời phải nắm được lợi thế, thời cơ, đề ra những phương hướng nhiệm vụ phát triển, xác định nguồn lực để thúc đẩy Hội An trở thành một đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch, năng động, giàu bản sắc, hiện đại và bền vững trong thời kỳ mới.

Thủ tướng nhấn mạnh cần xây dựng Hội An phát triển bền vững và lấy văn hóa, con người làm nhân tố trung tâm quyết định trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Hội An giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với gìn giữ bảo vệ môi trường, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó là tiếp tục xác định nguồn tài nguyên di sản, tài nguyên sinh thái là động lực phát triển của địa phương. Trong cơ cấu kinh tế của Hội An, nhóm ngành du lịch, dịch vụ, thương mại giữ vai trò chủ lực. Phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch, khai thác lợi thế các làng nghề, di tích phố cổ, sinh thái và cộng đồng để mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này.

Xây dựng văn hóa kinh doanh, dịch vụ trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân, từng doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững, góp phần bảo vệ và vinh danh thương hiệu, uy tín Hội An trong cả nước và quốc tế.

Hội An cần chú trọng thế mạnh, tiềm lực của mối quan hệ liên vùng của toàn khu vực miền Trung để phát triển; phải tăng cường liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhất là khai thác tối đa lợi thế tam giác Di sản Văn hóa Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Quyết tâm xây dựng Hội An trở thành thành phố sinh thái, văn hóa du lịch tầm cỡ quốc tế.

“Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các bộ, ngành của Trung ương, quan tâm hỗ trợ Hội An xây dựng và trình duyệt quy hoạch chung về phát triển Hội An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án về cơ chế chính sách đặc thù, bảo tồn phát triển, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, tạo cơ sở và động lực thúc đẩy cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh mỗi con người Hội An nói riêng xứ Quảng nói chung phải có trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta trên mảnh đất này không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai. Xây dựng Hội An phát triển bền vững và lấy văn hóa, con người làm nhân tố trung tâm quyết định trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Một thành công lớn của Hội An trong những năm qua là đặt con người vào vị trí trung tâm trong quá trình phát triển, xác lập vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, tự nguyện tham gia và được hưởng lợi từ các hoạt động văn hóa du lịch mang lại.

Chúng ta cần tiếp tục ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao hơn nữa lợi ích, trách nhiệm của người dân và xem đây là yếu tố hàng đầu của phát triển bền vững của du lịch Hội An.

Trước mắt cũng như lâu dài, phải đặc biệt chú trọng, gìn giữ phát huy những bản sắc tốt đẹp của con người Hội An, xứng đáng là chủ nhân của di sản văn hóa thế giới, của Thành phố Anh hùng. Phố cổ thực sự chỉ có hồn, Hội An thực sự là điểm đến hấp dẫn khi chủ nhân của nó, những con người Hội An thực sự là con người văn hóa. Điều này thể hiện trước hết trong nhận thức và hành vi ứng xử tốt đẹp đối với di sản văn hóa mà ông cha tạo dựng, đối với tài nguyên sinh thái nhân văn, đối với cộng đồng xã hội, đối với du khách và đối với bản thân mình.

Mặt khác phải tạo môi trường thuận tiện, nuôi dưỡng và khích lệ, khai phóng tư duy, nâng tầm trí tuệ, khơi dậy tiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động và của cả cộng đồng.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Hội An. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng bày tỏ vui mừng được biết hiện nay Hội An là địa phương đi đầu trong tỉnh Quảng Nam cơ bản xóa hết được hộ nghèo. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý trong thực tế vẫn còn những phận đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình cận nghèo và có nguy cơ tái nghèo, những hộ đang sống bằng bảo trợ xã hội cần được quan tâm, chung tay giúp đỡ./.

Đức Tuân