Thủ tướng trả lời chất vấn về giải pháp huy động khoảng 30 triệu tỉ đồng cho mục tiêu tăng trưởng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội, chiều 12/11. Ảnh: Quốc hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 12/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến nhiều nội dung, trong đó có giải pháp để huy động 30 triệu tỉ đồng vốn xã hội cho mục tiêu tăng trưởng (giai đoạn 2026-2030) và chính sách đột phá nào cho hạ tầng, đời sống người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Tập trung hoàn thiện thể chế, duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định

Phát biểu chất vấn Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Phan Duy Anh (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng) cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 38,5 triệu tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn do Quốc hội quyết định là 8,22 triệu tỉ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu. Gần 4/5 lượng vốn còn lại (tương đương khoảng 30 triệu tỉ đồng) bắt buộc phải huy động ngoài ngân sách nhà nước, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế hiện nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng.

Đại biểu Phan Duy Anh (Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng) phát biểu chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Phan Duy Anh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết giải pháp, lộ trình và chỉ tiêu cụ thể từng năm để phát triển các kênh vốn trung và dài hạn. Đồng thời, đại biểu chất vấn Chính phủ có báo cáo Quốc hội định kỳ hàng năm về kết quả huy động phần vốn ngoài ngân sách này để Quốc hội thực hiện chức năng giám sát hay không?

Giải trình nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, việc huy động khoảng 30 triệu tỉ đồng từ nguồn lực xã hội đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và đột phá.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là phải tập trung hoàn thiện thể chế. Chính phủ sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, công khai, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm tạo lòng tin cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài. Các quy định pháp luật sẽ được cụ thể hóa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết, phải tiếp tục kiên định duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và kiểm soát tốt các cân đối lớn. Theo Thủ tướng, nhà đầu tư sẽ không bao giờ yên tâm nếu môi trường pháp lý không minh bạch, thiếu rõ ràng, khó thực hiện; và nếu không giữ được các cân đối vĩ mô thì lòng tin sẽ bị xói mòn, khiến chúng ta không thể huy động nguồn lực được nữa.

Đối với từng nhóm nhà đầu tư, Chính phủ chỉ đạo phát triển các công cụ tài chính thu hút vốn trung và dài hạn, đẩy mạnh triển khai hai trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vừa qua, tổ chức FTSE Russell đã nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi, cùng với việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nâng mức đánh giá, tạo cơ sở vững chắc để thu hút dòng vốn quốc tế.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Về công tác giám sát, Thủ tướng khẳng định, hàng năm Chính phủ đều báo cáo Trung ương và Quốc hội về các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, báo cáo phân tách rõ ràng từng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tín dụng ngân hàng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn huy động trên thị trường chứng khoán để Quốc hội theo dõi, giám sát.

Hơn 320.000 tỉ đồng được bố trí cho Đồng bằng sông Cửu Long

Dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống người dân và sự phát triển của vùng trọng điểm nông nghiệp, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tăng trưởng kinh tế ở các vùng khó khăn, có xuất phát điểm về hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, chuyển đổi số còn thấp như Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) luôn là niềm trăn trở của nhiều đại biểu Quốc hội. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp lại chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế của vùng.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) phát biểu chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Để tạo điều kiện cho ĐBSCL phát triển xứng tầm với tiềm năng, đại biểu Phạm Văn Hòa chất vấn Thủ tướng Chính phủ: Liệu có nên dành cho vùng ĐBSCL một cơ chế đặc thù như một số tỉnh, thành phố khác hiện nay hay không và Thủ tướng có suy nghĩ gì về đề xuất này?

Chia sẻ với trăn trở của đại biểu Phạm Văn Hòa, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 26 về các giải pháp ứng phó sạt lở, sụt lụt, biến đổi khí hậu cùng nghị quyết phát triển các vùng kinh tế. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động rất chi tiết. Cụ thể, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này, vùng ĐBSCL được bố trí trên 320.000 tỉ đồng. Đây là mức bố trí vốn cao nhất trong số 6 vùng kinh tế của cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Về giải pháp thực thi, Thủ tướng nêu rõ ưu tiên hàng đầu là tập trung nguồn vốn đầu tư hiệu quả cho các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng nông nghiệp và các dự án phòng, chống sạt lở, sụt lụt, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, Chính phủ đã chỉ đạo định hướng các dự án giao thông đường bộ tại ĐBSCL triển khai theo hình thức làm cầu cạn. Mặc dù chi phí ban đầu làm cầu cạn có thể cao hơn so với làm đường thông thường, nhưng tính trên toàn bộ vòng đời dự án sẽ hiệu quả hơn nhiều, tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng, hạn chế tác động môi trường và tạo điều kiện cho người dân ổn định sản xuất.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quốc hội

Song song với hạ tầng giao thông, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp với các địa phương ĐBSCL thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp thế mạnh như năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, thương mại và dịch vụ. Đồng thời, thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, kết nối người nông dân với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ thông qua các chương trình lớn như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Chính phủ cũng tăng cường nguồn lực cho y tế, giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ĐBSCL. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền các tỉnh trong vùng làm chủ đầu tư các dự án trọng điểm để chủ động triển khai hiệu quả…