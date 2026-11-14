Thủ tướng tới Philippines, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN

Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đoàn chính thức tham gia chuyến công tác của Thủ tướng có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: VGP

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có: Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr, thành viên Hạ viện Philippines, thị trưởng thành phố, đại diện Ủy ban Điều phối Quốc gia ASEAN; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Màn trình diễn chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Đây là chuỗi sự kiện đối ngoại đa phương trọng điểm khép lại năm Chủ tịch ASEAN đầy dấu ấn của Philippines, diễn ra vào thời điểm bản lề khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang nỗ lực hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai", hội nghị dự kiến tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác của hiệp hội.

Lễ khai mạc ngày 15/11 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines (PICC) ở Manila do Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chủ trì. Tiếp đó là phiên toàn thể và phiên hẹp. Tại đây, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ đánh giá kết quả năm Philippines giữ cương vị chủ tịch, đồng thời thảo luận cách nâng cao năng lực của khối trước những thách thức mới nổi ở khu vực và toàn cầu.

Dự kiến, các lãnh đạo sẽ thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)…

Truyền tải thông điệp Việt Nam đổi mới, năng động, phát triển, tự cường

Với dân số gần 700 triệu người và là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, ASEAN đang đứng trước ngã ba đường của những cơ hội chưa từng có và những thách thức toàn cầu đang thay đổi.

Đến năm 2030, ASEAN dự kiến ​sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới - minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của sự hợp tác, tính đa dạng và khát vọng chung của khối.

Năm nay, ASEAN cũng kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), một cơ hội để khẳng định lại các nguyên tắc nền tảng và tầm nhìn chung của ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN 49. Ảnh: Chính phủ

Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995. Hơn 30 năm qua, Việt Nam luôn tham gia ASEAN với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trên cả 3 trụ cột Cộng đồng cũng như tất cả các lĩnh vực hợp tác. Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao.

ASEAN không chỉ là một ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại mà còn trở thành không gian phát triển quan trọng của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo các nước chia sẻ tầm nhìn, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm khơi thông các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và xây dựng chuỗi cung ứng tự cường.

Đồng thời, chuyến công tác cũng là dịp quan trọng để Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt với nước chủ nhà Philippines, các nước thành viên ASEAN cùng các Đối tác Chiến lược toàn diện, tranh thủ tối đa nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng lần này mang theo thông điệp về một Việt Nam đổi mới, năng động, phát triển, tự cường và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chung. Trên tinh thần “chủ động, tích cực và trách nhiệm”, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham gia tất cả các phiên họp của ASEAN cũng như các hội nghị với các đối tác.