Thủ tướng tới Philippines, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có: Bộ trưởng Nội các Philippines Benhur Abalos Jr, thành viên Hạ viện Philippines, thị trưởng thành phố, đại diện Ủy ban Điều phối Quốc gia ASEAN; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Kinh tế thế giới khó khăn, bất định dưới tác động của bảo hộ, thuế quan và xung đột. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhất là về khoa học-công nghệ. Khu vực Đông Nam Á nhìn chung ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là từ các điểm nóng và sự nổi lên của các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia...

Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dù đối diện nhiều thách thức đa chiều, ASEAN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các ưu tiên năm 2026 và đạt nhiều thành tựu tích cực, nhất là trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết kinh tế, kết nối, khoa học công nghệ, tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 sẽ tập trung thảo luận các nội dung về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN; trong khi phiên họp hẹp tập trung vào các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác +1, ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) sẽ rà soát tình hình quan hệ và đề ra định hướng hợp tác, cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Các Hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các Tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm hoạ khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)… cũng như các Tuyên bố với các đối tác +1, ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS).

Chương trình văn nghệ chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines, các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp vào thành công chung của các Hội nghị.

Tại các Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội, và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm./.